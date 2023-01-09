В России возбуждено уголовное дело в отношении ключевых критиков Кремля

Российские власти в понедельник объявили о параллельном уголовном расследовании в отношении популярного актера, критиковавшего войну Украина и филантроп, который поддерживает российскую оппозицию, последний в месячном подавлении инакомыслия.

Глава Следственного комитета России Александр Пастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова, российского актера театра и кино, который неоднократно выступал против войны, когда войска Москвы вторглись в Украину.

Согласно сообщению, Смольянинов «сделал ряд антироссийских заявлений в интервью одному из западных СМИ». В Следственном комитете не уточнили, какие действия Смолянино составят уголовное преступление и какое обвинение ему будет предъявлено.

Последнее интервью Смолянино на прошлой неделе вызвало возмущение среди сторонников Кремля. Артист заявил «Новой газете Европа», что если бы ему пришлось воевать, то он бы воевал «на стороне Украины». «Для меня есть сторона моих братьев, на которых нападают другие мои братья», — сказал Смольянинов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник приветствовал судебный процесс над Смолянино, отметив, что «нашим соответствующим (правоохранительным) органам важно подумать об этих идеях».

Суд над Смолянино проходит на фоне все более жесткой риторики о россиянах, бегущих из страны из-за войны. Законодатели предложили конфисковать или увеличить активы уехавших за границу Налоги Для тех, кто регулярно работает удаленно в российских компаниях. Другие просто осудили их как «предателей».

Кроме того, в понедельник официальные лица заявили, что Министерство внутренних дел России внесло известного филантропа Бориса Жимина в международный список самых разыскиваемых по обвинению в мошенничестве. Чимин финансировал несколько российских независимых СМИ и проекты заключенного оппозиционера Алексея Навального. Сообщается, что он покинул Россию в 2015 году.

Навальный, яростный противник Кремля, сказал, что Чимин заплатил 79 000 евро за медицинскую эвакуацию в Берлин в августе 2020 года, когда политик был отравлен нервно-паралитическим веществом в сибирском городе Омске и лежал в коме.