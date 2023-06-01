В России впервые оштрафовали WhatsApp за неудаление запрещенного контента

МОСКВА (Рейтер) — Российский суд в четверг оштрафовал мессенджер WhatsApp на 3 миллиона рублей (37 080 долларов) за то, что он не удалил запрещенный контент, впервые в России за это правонарушение.

Хотя материнская компания WhatsApp, Meta Platforms Inc, была запрещена в прошлом году в России как «экстремистская» организация, приложение для обмена сообщениями, которое пользуется огромной популярностью в России, ранее не сталкивалось с санкциями за то, что не удалило запрещенную информацию.

Другие метасервисы Facebook и Instagram, запрещенные в России, были оштрафованы за контент, как и Twitter и Google Alphabet.

Однако ранее WhatsApp был оштрафован за якобы отказ соблюдать российский закон о данных и хранение данных российских пользователей на серверах в стране.

А Российское информационное агентство заявило, что наложенный в четверг штраф связан с отказом WhatsApp удалить информацию о Лирике, которая запрещена к продаже и производству в России.

Meta не сразу ответила на запрос о комментариях в нерабочее время в США.

Москва годами конфликтовала с крупными технологическими компаниями из-за контента, цензуры, данных и внутреннего представительства в спорах, которые обострились после того, как 24 февраля 2022 года Россия ввела свои вооруженные силы в Украину.

(1 доллар = 80,9100 руб.)

(Отчетность агентства Reuters; текст Александра Марроу; редактирование Гая Фолконбриджа и Гарета Джонса)