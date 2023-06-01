В России впервые оштрафовали WhatsApp за неудаление запрещенного контента

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Российский суд в четверг оштрафовал WhatsApp на 3 миллиона рублей (37 080 долларов США) за то, что он не удалил запрещенный контент, впервые в России за это преступление.

Материнская компания WhatsApp, Meta Platforms Inc (META.O), в прошлом году была признана Москвой «экстремистской» организацией, но приложение для обмена сообщениями, чрезвычайно популярное в России, ранее не подвергалось санкциям за то, что не удалило запрещенную информацию.

Другие метасервисы Facebook и Instagram, которые в настоящее время запрещены в России, были оштрафованы за контент, как и Twitter и Google Alphabet (GOOGL.O).

Однако ранее WhatsApp был оштрафован за якобы отказ соблюдать российский закон о данных и хранение данных российских пользователей на серверах в стране.

А Российское информационное агентство заявило, что наложенный в четверг штраф связан с отказом WhatsApp удалить информацию о Лирике, которая запрещена к продаже и производству в России.

Meta не сразу ответила на запрос о комментариях в нерабочее время в США.

Суд также оштрафовал фонд Викимедиа, которому принадлежит Википедия, на три миллиона рублей за то, что он не удалил то, что Россия считает «дезинформацией» о военной кампании Москвы в Украине.

Викимедиа не сразу ответила на запрос о комментарии. Ранее сообщалось, что информация, на которую жалуются российские власти, получена из надежных источников и соответствует стандартам Википедии.

Москва годами конфликтовала с крупными технологическими компаниями из-за контента, цензуры, данных и внутреннего представительства в спорах, которые обострились после того, как 24 февраля 2022 года Россия ввела свои вооруженные силы в Украину.

(1 доллар = 80,9100 руб.)

Об этом сообщает Рейтер. Письмо Александра Маро; Под редакцией Гая Фолконбриджа и Гарета Джонса

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