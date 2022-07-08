В России впервые приговорили к тюремному заключению за антивоенные взгляды

Депутат муниципального собрания в Москве был приговорен к семи годам лишения свободы за неприятие войны России в Украине.

60-летнему Алексею Коринову было предъявлено обвинение в распространении «заведомо ложной информации» о российских военных, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Закон был принят через неделю после вторжения России в Украину. Управление ООН по правам человека описало «Опасный шаг правительства, чтобы ослепить все население».

Коринов стал первым избранным российским должностным лицом, которому предъявлены обвинения по закону, и первым, кому был вынесен обвинительный приговор.

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Пентагон направит Украине оружия и запчастей еще на 400 миллионов долларов

Пентагон направит Украине дополнительно 400 миллионов долларов в виде оружия и запасных частей, в том числе четыре дополнительных современных реактивных артиллерийских системы, для противодействия российскому вторжению, заявил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны.

Четыре высокомобильные реактивные артиллерийские установки обеспечат Украине 12 единиц оружия, способных точно поражать цели на расстоянии до 40 миль. Украинские силы использовали их для нападения на командные пункты и склады снабжения в глубоком тылу на востоке Украины, сказал чиновник, который обсудил новый пакет помощи на условиях анонимности.

Чиновник опроверг сообщения российских СМИ о том, что его силы разрушили одно из строений.

Пакет помощи также включает 1000 выстрелов высокоточных артиллерийских снарядов, сказал чиновник, отказавшись указать тип. По словам военных, Пентагон годами использует снаряды Excalibur со спутниковым наведением, чтобы точно попасть в ярды от цели на 24 мили.

С тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму более 7 миллиардов долларов.

Американские законодатели проталкивают в Киеве законопроект о России как о государственном спонсоре терроризма

Сенаторы Линдси Грэм, представитель Конгресса США, и Ричард Блюменталь, штат Коннектикут, отправились в четверг в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой законопроект, согласно которому Россия станет «государственным спонсором терроризма». Агентство Рейтер сообщило.

Их счет, Запущен в мартеЭто добавит Россию в краткий список других стран, считающихся государственными спонсорами терроризма, включая Северную Корею, Иран, Сирию и Кубу.

Зеленский: «Мы не отдадим свою землю»

А Интервью с CNNПрезидент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что отказ от украинской земли не является вариантом прекращения войны страны с Россией.

«Украинцы не готовы отказаться от своей земли, признать, что эти территории принадлежат России. Это наша земля», — сказал Зеленский в интервью, которое транслировалось в четверг.

«Мы всегда об этом говорим и намерены это доказать», — добавил он.

Смогут ли дипломаты G-20 найти общий язык по Украине?

Глубоко разделенные высокопоставленные дипломаты из самых богатых и крупнейших развивающихся стран мира не смогли найти общий язык в отношении того, как вести себя с войной России на Украине и ее глобальными последствиями, в результате чего перспективы будущего сотрудничества на форуме остаются неопределенными.

Переговоры были нарушены шокирующим убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, когда они встречались недалеко от индонезийского курорта Бали. Группа из 20 министров иностранных дел услышала от индонезийского гостя эмоциональный призыв к единству и прекращению войны.

Тем не менее, консенсус остается недостижимым из-за глубоких разногласий между Востоком и Западом, вызванных Китаем и Россией, с одной стороны, и США и Европой, с другой. Как и в предыдущие годы, группа не фотографировалась и не выпускала окончательный отчет.

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс