В России впервые с мая зафиксирована еженедельная инфляция

Российский индекс потребительских цен за семь дней вырос на 0,23 процента, сообщила российская государственная служба статистики. Это увеличение по сравнению с фиксированным значением неделей ранее и тремя последовательными неделями падения цен в конце мая и начале июня.

Росстат сообщает, что цены в этом году подскочили на 11,77%, что намного выше целевого показателя инфляции центрального банка в 4%.

В отдельном наборе данных Министерство экономики сообщило, что годовая инфляция потребительских цен замедлилась до 16,19% 1 июля по сравнению с 16,22% на предыдущей неделе.

Недельный уровень инфляции в России вырос до самого высокого уровня за последние два десятилетия в 2,22% в начале марта после того, как она ввела войска в Украину. , Почти десятилетие стагнации или низкой заработной платы. .

Экстренное повышение процентной ставки до 20 процентов и жесткий контроль за движением капитала помогли поднять российский рубль до многолетнего максимума, вызвав редкий всплеск дефляции в экономике в июне, но встревожив политиков, опасавшихся, что это может повредить валюте. экспорт. Эконом.

С тех пор центральный банк снизил процентные ставки до 9,5% — так же, как до того, как Москва начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине — и ослабил некоторые меры контроля за движением капитала.

Плохой доступ к товарам, серьезный сбой в цепочках поставок, исход западных компаний и санкции в отношении импорта критически важного оборудования и технологий могут подтолкнуть российскую экономику к худшему экономическому спаду с середины 1990-х годов.