В России вышел первый фильм, снятый в космосе

Российская киноиндустрия отмечает выход первого полнометражного фильма, снятого в космосе. выпущен в четверг, соревнование История хирурга, отправленного на Международную космическую станцию, чтобы спасти раненого астронавта.

В октябре 2021 года Россия отправила актера и режиссера на 12 дней на Международную космическую станцию. Голливуд ранее анонсировал аналогичный проект в 2020 году с участием Тома Круза, НАСА и SpaceX Илона Маска. Президент России Владимир Путин высоко оценил фильм, сказав: «Мы первыми сняли полнометражный фильм на орбите на космическом корабле. И снова первые».

соревнование В нем 38-летняя российская актриса Юлия Пересильд играет хирурга, посланного спасать космонавта, получившего травму во время выхода в открытый космос. Режиссер Клим Шипенко, контролировавший камеру, свет и звук, вернулся из космоса с 30 часами отснятого материала, 50 минут из которых были использованы для финального фильма.

Шипенко и Пересильд должны были пройти четырехмесячную подготовку, прежде чем их отправят в космос на космическом корабле «Союз». Кадры были сняты в российском модуле Международной космической станции, и в них участвовали три находившихся там российских космонавта. Глава Первого канала рассказал российской телесети, что самой большой проблемой было запечатлеть «настоящую невесомость», а не компьютерные изображения.