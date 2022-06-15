В России в третий раз продлили арест звезды WNBA Гренье

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило во вторник, что звезда WNBA Бритни Гренье останется под стражей в России как минимум до 2 июля.

31-летний американский баскетболист с февраля задержан в России за контрабанду наркотиков. В прошлом месяце Госдепартамент США переклассифицировал ее как несправедливо задержанную.

Химкинский районный суд Московской области в третий раз продлил арест Грейнер, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного российского дипломата, заявившего, что Москва не будет рассматривать включение Гренер в сделку по обмену пленными «до судебного расследования ее дела». дело завершено».

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, как сообщает ТАСС, отреагировал на сообщения американских СМИ о том, что администрация Байдена предложила обменять осужденного торговца оружием Виктора Бута на Гренье. Рябков не назвал график рассмотрения дела игрока.

Сторонники Гринер продолжают призывать к ее освобождению Некоторые высказывают опасения, что Москва может использовать его в качестве козыря в условиях напряженности из-за войны на Украине.

Грейнер, двукратная олимпийская чемпионка, которая играет в России в межсезонье WNBA, была задержана в московском аэропорту после того, как тамошние власти заявили, что у нее были картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса. Ее обвиняют в «контрабандном провозе наркотических веществ в крупном размере», что в России наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Уроженец Хьюстона играет за Phoenix Mercury.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам во вторник, что, насколько он понимает, чиновники Госдепартамента узнали о продлении ее содержания под стражей только через ТАСС, что, по его словам, проблематично.

«Этот вопрос проблематичен сверху донизу», — сказал он. Именно поэтому мы называем Бритни Грейнер незаконно задержанной. Именно по этой причине мы делаем все, что в наших силах, чтобы добиться и повлиять на ее немедленное освобождение из-под стражи в России».