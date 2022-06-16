В России в третий раз продлили арест звезды WNBA Гренье

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, как сообщает ТАСС, отреагировал на сообщения американских СМИ о том, что администрация Байдена предложила обменять осужденного торговца оружием Виктора Бута на Гренье. Рябков не назвал график рассмотрения дела игрока.

Сторонники Гранер продолжают призывать к ее освобождению, при этом некоторые опасаются, что Москва может использовать ее в качестве козыря в условиях напряженности из-за войны на Украине.

Грейнеру, двукратному олимпийскому чемпиону, который играет в России в межсезонье WNBA, предъявлено обвинение в «контрабандном провозе наркотиков в больших количествах». В России это преступление карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Уроженец Хьюстона играет за Phoenix Mercury.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам во вторник, что, насколько он понимает, чиновники Госдепартамента узнали о продлении ее содержания под стражей только через ТАСС, что, по его словам, проблематично.

«Этот вопрос проблематичен сверху донизу», — сказал он. Именно поэтому мы называем Бритни Грейнер незаконно задержанной. Именно по этой причине мы делаем все, что в наших силах, чтобы добиться и повлиять на ее немедленное освобождение из-под стражи в России».