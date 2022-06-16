В России в третий раз продлили арест звезды WNBA Гренье

31-летняя американская баскетболистка находится под стражей в России с февраля, когда ее задержали в московском аэропорту после того, как тамошние власти заявили, что у нее есть картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. В прошлом месяце Госдепартамент США переклассифицировал ее как несправедливо задержанную.
Химкинский районный суд Московской области в третий раз продлил арест Грейнер, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного российского дипломата, заявившего, что Москва не будет рассматривать включение Гренер в сделку по обмену пленными «до судебного расследования ее дела». дело завершено».
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, как сообщает ТАСС, отреагировал на сообщения американских СМИ о том, что администрация Байдена предложила обменять осужденного торговца оружием Виктора Бута на Гренье. Рябков не назвал график рассмотрения дела игрока.
Сторонники Гранер продолжают призывать к ее освобождению, при этом некоторые опасаются, что Москва может использовать ее в качестве козыря в условиях напряженности из-за войны на Украине.
Грейнеру, двукратному олимпийскому чемпиону, который играет в России в межсезонье WNBA, предъявлено обвинение в «контрабандном провозе наркотиков в больших количествах». В России это преступление карается лишением свободы на срок до 10 лет.
Уроженец Хьюстона играет за Phoenix Mercury.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам во вторник, что, насколько он понимает, чиновники Госдепартамента узнали о продлении ее содержания под стражей только через ТАСС, что, по его словам, проблематично.
«Этот вопрос проблематичен сверху донизу», — сказал он. Именно поэтому мы называем Бритни Грейнер незаконно задержанной. Именно по этой причине мы делаем все, что в наших силах, чтобы добиться и повлиять на ее немедленное освобождение из-под стражи в России».
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