В России говорят о «войне» — даже от Путина

МОСКВА (Рейтер) — Вот уже более 15 месяцев Россия ведет войну на Украине, которую Кремль отказывается называть войной, но ситуация меняется: президент Владимир Путин все чаще использует слово «война».

Когда Путин ввел войска в Украину 24 февраля прошлого года, он назвал это «специальной военной операцией» — эвфемизм, которого в основном придерживаются Кремль, министры и российские СМИ, даже придумав новую русскую аббревиатуру «СВО».

Описание конфликта как войны было фактически запрещено в российских СМИ рядом очень широких законов вскоре после вторжения. Российским СМИ было приказано не использовать слово «война» — и они либо подчинились, либо закрылись.

Но в ответ на то, что Россия назвала крупной атакой украинских беспилотников на Москву, Путин на прошлой неделе четыре раза употребил слово «война» по отношению к Украине, согласно стенограмме его выступления в Кремле.

«Что бы мы ни говорили, они всегда будут обвинять Россию, но это неправда: не мы развязывали эту войну, повторяю, в 2014 году — киевский режим развязывал войну на Донбассе», — заявил Путин.

Это замечание было показано в воскресенье самым важным государственным телеканалом России. Кремлевский корреспондент Павел Зарубин рассказал телезрителям, что Путин много времени уделяет закулисному конфликту.

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как пророссийский президент был свергнут в ходе украинской революции на Майдане, а Россия аннексировала Крым, а поддерживаемые Россией сепаратистские силы сражались с Вооруженными силами Украины.

В День Победы 9 мая, когда россияне отмечают победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, Путин сказал ветеранам на Красной площади: «Вновь разразилась настоящая война против нашей Родины».

В последние месяцы министр обороны Сергей Шойгу, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и наемник Вагнера Евгений Пригожин публично использовали слово война — или «война».

«По сути, мы живем в условиях войны», — сказал Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области России, которая в последние недели подверглась нападению.

В частном порядке российская элита называет это войной.

Ползучее признание войны даже на публике дает представление о том, как изменилось восприятие Кремля, и может дать представление о будущем после более чем 15 месяцев самой кровопролитной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

«Удивительно, как Путин и элита, похоже, нарушают собственные правила, — сказал в Москве один западный дипломат.

«Важнее то, что говорят о будущем: означает ли война более серьезный подход и как Россия будет выглядеть в войне?»

война

Эвфемизмы для войны не новы.

Президент США Линдон Джонсон назвал более широкое участие во Вьетнамской войне «ограниченными военными действиями», а президент США Джордж Буш назвал вторжение США в Афганистан в 2001 году «Операцией «Несокрушимая свобода».

Когда генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев в 1979 году спровоцировал 10-летнюю афгано-советскую войну, Москва назвала вторжение операцией по «оказанию международной помощи дружественному афганскому народу».

«Вы должны помнить и знать, что Управление специальных операций было придумано в то время, когда верили, что победят быстро и бескровно, как в Крыму», — сказал бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галямов.

«Но теперь всем стало ясно, что это война. Это стало ясно давно, когда все поняли, что блицкриг провалился».

Кремлевские стенограммы показывают, что Путин в последнее время неоднократно использовал это слово в связи с тем, что он называет информационной и санкционной «войной», которую Запад ведет против России, а также обвиняя Украину в конфликте, который сейчас распространяется.

В прошлом году этот термин использовался редко.

Когда в сентябре он заявил, что четыре украинские области являются частью России, он назвал конфликт войной, в октябре он сказал, что Запад «разжигает войну», а в декабре он более резко говорил об «этой войне».

Это побудило Никиту Юверева, депутата городского совета Санкт-Петербурга, подать жалобу. Это ни к чему не привело, сказал Уверев, наряду с жалобами на использование этого слова другими официальными лицами.

«Рано или поздно мы дойдем до того, что все будут называть это войной и признавать ее войной», — сказал Юверев агентству Рейтер. «Война может означать военное положение, мобилизацию экономики, мобилизацию армии и резервов».

Россия в состоянии войны

Кремль заявил, что не планирует введения военного положения или другой мобилизации после ограниченного плана в прошлом году.

Но в прошлом месяце Путин одобрил поправки, позволяющие проводить выборы в условиях военного положения, а оборонные предприятия ввели дополнительные смены для круглосуточной работы.

Широкомасштабные атаки внутри России, ответственность за которые Москва возложила на Украину, ужесточили мнение в Кремле, приободрили ястребов, которые предлагают более жесткий подход к войне, к которой, по словам Путина, Россия еще не относилась серьезно.

В Москве война изображается как нечто экзистенциальное и украшается русской православной символикой.

Российский наемник Пригожин, который обвиняет высшее руководство Путина в уничтожении российской армии, поднял вопрос о возможности развития событий, подобных тому, что они имели место при диктатуре чилийского генерала Аугусто Пиночета.

Пригожин сказал: «Мне пишут, что нам нужно сделать Чили, чтобы защитить себя: Чили — это Пиночет; Чили — это российская элита — или прежде всего бюрократическая элита — на стадионе в окружении людей с автоматами». .

«Это не игра, — сказал он. «Мы проигрываем эту войну».

(Отчетность Джея Фолконбриджа). Монтаж Филиппы Флетчер

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