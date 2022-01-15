Economy

В России говорят, что пакет программ-вымогателей был демонтирован в ходе рейдов

15 января, 2022
Marfa Fedoroa

Официальные лица США заявили, что Кремль может закрыть хакерские группы, такие как REvil, но терпит или даже поощряет их, если их цели находятся за пределами России.

В июле, после ультиматума президента Байдена, Ревелл прекратил работу, породив предположения о том, что Кремль приказал группе сохранять спокойствие, Соединенным Штатам или их союзникам удалось сорвать ее операции, или же сама группа решила уйти в подполье, опасаясь что Быть очень горячим.

Однако два месяца спустя он снова появился, повторно активировав портал, используемый жертвами для совершения платежей. В октябре было снова принудительно отключен, временно, благодаря усилиям правительств многих стран, включая США, по борьбе с пиратством.

REvil, сокращение от «злая программа-вымогатель», была одной из самых популярных хакерских групп, разыскиваемых правоохранительными органами США. Группы вымогателей взламывают компьютерную систему жертвы и шифруют их данные, эффективно изолируя владельцев, вымогая у них деньги — иногда миллионы долларов, выплачиваемые в криптовалютах — в обмен на отмену шифрования.

Спецслужбы США установили ответственность REvil за нападение на одного из крупнейших производителей говядины в Америке, JBS, в июне прошлого года, что привело к закрытию девяти заводов по производству говядины. В конце концов, JBS заявила, что заплатила выкуп в размере 11 миллионов долларов в биткойнах. Колониальный оператор трубопровода выплатил почти 5 миллионов долларов в биткойнах.

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REvil также взял на себя ответственность за то, что было описано как крупнейший в истории взлом программы-вымогателя в июле, который затронул до 1500 компаний по всему миру.

Организация хвасталась своими атаками на свой сайт под названием Happy Blog в даркнете, где перечисляла некоторых своих жертв и прибыль от схем цифрового вымогательства.

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