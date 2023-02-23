В России говорят, что что-то врезалось в космический корабль из-за границы

Ничего не добавляет.

внешнее влияние

В течение нескольких месяцев в двух российских космических кораблях, пристыкованных к Международной космической станции, произошли таинственные утечки.

В декабре капсула экипажа «Союза», получившая название МС-22, распылила жидкость из перерезанного криогенного трубопровода в космос после того, что, по мнению официальных лиц, было падением микрометеора. Затем в начале этого месяца аналогичная утечка произошла с другим космическим кораблем, получившим название «Прогресс МС-21», также связанным со станцией.

Теперь, после чуть более недели расследований, российская космическая компания пришла к выводу, что вторая утечка была вызвана «внешним влиянием». Арс Техника отчетыНе из-за производственного брака.

Но тот факт, что два отдельных космических корабля были повреждены снаружи — и так близко к своим тепловым радиаторам для взлета — кажется довольно большим совпадением, поскольку Арс утверждает, предполагая, что в этой истории может быть что-то большее.

Каковы шансы

в обновление во вторникПредставители Роскосмоса установили, что «сухогруз испытал внешний удар. Такой вывод сделан на основании фотографий, на которых видны изменения во внешней конструкции корабля».

На изображении, предоставленном официальными лицами, видно место падения и повреждения космического корабля «Прогресс» — небольшой кратер, окруженный коричневыми пятнами. На другом изображении видно повреждение капсулы корабля «Союз МС-22» в декабре, область падения выглядит совершенно иначе.

Учитывая, насколько мал космос, кажется большим совпадением, что два отдельных космических корабля испытают очень похожие «внешние удары» и повреждения своих систем охлаждения всего за пару месяцев.

Россия ищет предлог, чтобы навсегда покинуть Международную космическую станцию? Было ли в игре что-то еще, или два космических корабля, которые затмевают гораздо более крупную станцию, к которой они пристыкованы, на самом деле столкнулись с двумя маленькими метеоритами примерно в одно и то же время?

На данный момент у нас гораздо больше вопросов, чем ответов.

К счастью, хотя экипаж космонавтов, который должен был отправиться на Землю на борту корабля «Союз МС-22», временно застрял в космосе, их подберет сменная капсула под названием МС-23, запуск которой запланирован на этой неделе.

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