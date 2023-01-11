В России готовятся наказывать за незаконный показ голливудских фильмов

Российский парламент (Дума) выдвинул предложение о «принудительном лицензировании иностранных фильмов». куда Российское вторжение в Украину в феврале В прошлом году голливудские студии прекратили прокат фильмов в России. Это означает, что в некоторых кинотеатрах были показаны только незаконно полученные копии таких фильмов, как «Бэтмен» и «Аватар: Форма воды». Крупные сети кинотеатров избегают нарушения международного закона об авторском праве, но предлагаемый закон позволит им показывать голливудские блокбастеры, не нарушая внутреннего российского закона об авторском праве.

Предложение обнародовал 9 января зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Согласно предложению, кинотеатру еще нужно выделить средства из кассы правообладателю. Однако эта сумма будет выплачена только в том случае, если эти дистрибьюторы возобновят деловые отношения с Россией. Правообладатели также не будут иметь права голоса в распределении доли доходов или условиях показа фильмов.

Я думаю, что в этом году самое время поставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моей информации, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально показывать новинки зарубежного кино — а не заниматься квазилегальной практикой «предпоказа». Что, по косвенным признакам, пользуется популярностью у зрителей». Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, Telegram-канал.

Аналогичное предложение было сделано в августе 2022 года.когда Билл № 184016-8 Оно было внесено на рассмотрение в Государственную Думу, но было отозвано из-за отсутствия обратной связи со стороны Верховного суда и правительства. В то время существовали опасения, что такое предложение нанесет ущерб российским вещательным платформам. Нынешнее предложение сужает сферу применения только кинопоказами фильмов с «обязательной лицензией». раздельно , ​​»[t]Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гусев предложил отпраздновать «Неверные актеры» в фильмах «Желтая звезда» Со специальной плашкой — типа «инозаказчики».

Этот шаг приходится на то время, когда Россия Самый большой отечественный хит С семейным фильмом «Чебурашка», который вышел в прокат во время праздника Всего более 3,2 млрд руб. (46,3 млн долларов США) по состоянию на 10 января. Потребовалось всего девять дней, чтобы преодолеть отметку в три миллиарда рублей, чего предыдущий рекордсмен «Сын богача» добился только на 46-й день своего массового проката. Однако фильм основан на популярном телевизионном персонаже и столкнулся с конкуренцией только со стороны контрафактных показов «Аватара: Путь воды» в небольших кинотеатрах. Горелкин также отметил, что «одного кассового фильма и даже удачного праздничного сезона недостаточно, чтобы спасти попавшие в беду кинотеатры». Стоит также отметить, что оригинальный «Аватар» при выходе в России в 2009 году ушёл за 3,5 миллиарда рублей.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в прокате в России.

Сосед и союзник России в войне против Украины уже Беларусь Принят закон, разрешающий нарушение международных соглашений об авторских правах. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января подписал закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности».

Положения нового белорусского закона вступят в силу, если иностранные правообладатели не дадут разрешения или прямо запретят использование их собственности на территории Беларуси. В этом случае контент продолжит распространяться в стране, и никто не будет спрашивать об этом его владельцев. CNEWS-RU

Помимо художественных фильмов для кино, закон распространяется на программы, музыкальные и телевизионные программы. В нем говорится, что средства ИП должны быть отложены на «специальном счете» в течение трех лет с даты регистрации. Закон действует до 31 декабря 2024 года. Беларусь, как и Российская Федерация, бойкотируется голливудскими студиями.

Крупнейшие российские сети кинотеатров воздерживаются от показа голливудских фильмов без договоренностей — Отказавшись от планов найти лазейки. Вместо этого фильм был сосредоточен на смеси российских фильмов, переизданий советских времен и фильмов из Индии, Кореи и Латинской Америки, а также на «параллельном импорте» независимых европейских и американских фильмов. Есть признаки того, что некоторые крупные кинотеатры начнут показывать «Аватар: Путь воды» с 12 января, когда закончится сезон отпусков отечественного кино. Считается, что идеальные показы DCP с русскими субтитрами были взяты из кинотеатров соседнего Казахстана. Кинотеатры, демонстрирующие фильм, часто делают это под другим названием и не рекламируют и не продают билеты на него в Интернете, возможно, из-за боязни попасть в черный список Голливуда.