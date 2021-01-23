В России задержаны сотни участников митинга протестующих в пользу заключенного лидера оппозиции Навального

МОСКВА – Тысячи людей по всей России вышли на улицы в поддержку заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, поскольку они представляют собой серьезное испытание для его движения и новый вызов Кремлю.

По данным независимых наблюдателей, в субботу ОМОН арестовал сотни протестующих во время несанкционированных митингов в десятках городов России, включая столицу, Москву. Навальный, арестованный в воскресенье по возвращении в Россию из Германии после почти смертельного отравления нервно-паралитическим газом, призвал к протестам, и организаторы заявили, что ожидают митингов в более чем 60 городах в 11 часовых поясах России.

Для г-на Навального, который продемонстрировал свою способность мобилизовать своих многочисленных сторонников на демонстрациях, субботние акции протеста стали новым испытанием его влияния после того, как он покинул страну на пять месяцев, когда его сторонники столкнулись с отрицательными температурами и растущим давлением со стороны властей. Аналитики говорят, что сила и устойчивость митингов будет показателем того, сможет ли его движение расти, даже когда ему грозит тюремный срок.

Марши – последнее против правительства президента Владимира Путина, последовавшее за демонстрациями в последние годы против снижения политических свобод и низкого уровня жизни. Наблюдатели говорят, что главная забота Кремля заключается в том, смогут ли митинги превратиться в долгосрочное проявление сопротивления и привлечь больше людей в преддверии парламентских выборов в этом году.

Константин Джаз, московский политолог и бывший советник правительства, сказал, что “протесты стали серьезной головной болью” для многих представителей правящей элиты. «Для Навального все, что есть в нем, только риск уличных протестов».