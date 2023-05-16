В России задержан бывший сотрудник американского посольства

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что бывший сотрудник посольства США в России задержан в следственном изоляторе в Москве по обвинению в «заговоре».
В понедельник издание сообщило, что Федеральная служба безопасности России арестовала Роберта Шунова и «поместила его в следственный изолятор».
По ее словам, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
BBC обратилась в посольство США в России за комментариями.
Посольство сообщило Reuters, что ему известно об этих сообщениях, но «больше нечем поделиться в это время».
Согласно сообщению ТАСС, г-н Шунов был задержан в портовом городе Владивосток и после допроса обвинен в «сотрудничестве на конспиративной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией».
Должностные лица потребовали, чтобы г-н Шунов содержался под стражей в течение трех месяцев. Информационное агентство сообщило, что дата суда не назначена.
Г-н Шунов содержится в Лефортовской тюрьме в Москве, бывшей тюрьме КГБ.
В Лефортово также содержится американский журналист Иван Гершкович, арестованный в марте во время работы в Wall Street Journal и обвиненный в шпионаже.
Как и бывший морской пехотинец США Пол Уилан, который был приговорен к 16 годам лишения свободы в 2020 году после ареста в Москве по подозрению в шпионаже в 2018 году. США назвали обвинения против двух мужчин необоснованными.
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