В России задержан бывший сотрудник американского посольства

Государственные СМИ сообщили, что Роберт Шунов содержится в печально известной московской тюрьме Лефортово.

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что бывший сотрудник посольства США в России задержан в следственном изоляторе в Москве по обвинению в «заговоре».

В понедельник издание сообщило, что Федеральная служба безопасности России арестовала Роберта Шунова и «поместила его в следственный изолятор».

По ее словам, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

BBC обратилась в посольство США в России за комментариями.

Посольство сообщило Reuters, что ему известно об этих сообщениях, но «больше нечем поделиться в это время».

Согласно сообщению ТАСС, г-н Шунов был задержан в портовом городе Владивосток и после допроса обвинен в «сотрудничестве на конспиративной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией».

Должностные лица потребовали, чтобы г-н Шунов содержался под стражей в течение трех месяцев. Информационное агентство сообщило, что дата суда не назначена.

Г-н Шунов содержится в Лефортовской тюрьме в Москве, бывшей тюрьме КГБ.

В Лефортово также содержится американский журналист Иван Гершкович, арестованный в марте во время работы в Wall Street Journal и обвиненный в шпионаже.

Как и бывший морской пехотинец США Пол Уилан, который был приговорен к 16 годам лишения свободы в 2020 году после ареста в Москве по подозрению в шпионаже в 2018 году. США назвали обвинения против двух мужчин необоснованными.