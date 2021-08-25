Bollywood Feature Production 70 (рабочее название) стал первым проектом, получившим выгоду от российской схемы 40% -ных скидок при оплате наличными от Российского экспортного центра и Минэкономразвития России.

Шпионский триллер, который в настоящее время снимается в Санкт-Петербурге под руководством режиссера Маниша Шармы, снимает компания Yash Raj Films, в нем снимаются Салман Хан и Катрина Кайф. Приблизительно 650 000 долларов будут возвращены за съемки в России по дисконтной программе, исходя из заявленного бюджета для производства в России на момент подачи заявки.

Yash Raj Films – одна из крупнейших киностудий Индии с офисами в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае.

«Для нас особенно важно, что первый фильм, получивший поддержку в рамках Федеральной дисконтной программы, – это масштабный проект, продолжение популярного индийского фильма», – сказала Евгения Данильченко, руководитель службы поддержки креативных индустрий Российского экспортного центра. «Помимо привлечения инвестиций и развития инфраструктуры, мы стремимся увеличить туристический поток к местам съемок.

«Правительство России выделило более 4 миллионов долларов на пилотный период программы с 2021 по 2023 год, но мы надеемся увеличить эту сумму в следующем году, потому что мы видим огромный спрос со стороны международных проектов с большими бюджетами».

Съемки в России организовывает генеральный продюсер кинокомпании «Эталон-Фильм» Александр Досталь. Поддержку по дисконтной программе Yash Raj Films смогла получить благодаря компании «Эталон-Фильм», которая де-факто стала получателем кэшбэка от государственных органов.

Снять индийский фильм в российском городе – настоящее испытание, но нам удалось организовать Болливуд на улицах Санкт-Петербурга. Сцены с погонями, исчезновениями и замысловатыми трюками на фоне главных городских улиц и площадей – нам оставалось только «В связи с тем, что фильм стал« Получение денежной скидки », наши индийские партнеры решили увеличить бюджет и множество масштабных съемочных площадок», – отметил Досталь.

Всего Yash Raj Films привлекла более 80% российской съемочной группы на специализированные роли.