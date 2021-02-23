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В России зарегистрированы первые случаи заболевания людей птичьим гриппом H5N8

23 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

По сообщениям СМИ, российские власти сообщили о первых случаях заражения вирусом птичьего гриппа H5N8, который передается от домашней птицы человеку.

Семь рабочих птицефабрики заразились вирус В декабре 2020 года после вспышки среди стай птиц руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила на пресс-конференции в субботу (20 февраля): По данным CNN. Попова сообщила, что ученые государственного института вектора выделили штаммы вируса от инфицированных рабочих.

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