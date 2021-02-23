В России зарегистрированы первые случаи заболевания людей птичьим гриппом H5N8

По сообщениям СМИ, российские власти сообщили о первых случаях заражения вирусом птичьего гриппа H5N8, который передается от домашней птицы человеку.

Семь рабочих птицефабрики заразились вирус В декабре 2020 года после вспышки среди стай птиц руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила на пресс-конференции в субботу (20 февраля): По данным CNN . Попова сообщила, что ученые государственного института вектора выделили штаммы вируса от инфицированных рабочих.

Попова сказала, что Россия сообщила о семи случаях заражения Всемирной организации здравоохранения, отметив, что нет никаких доказательств передачи вируса от человека человеку. Это означает, что файл грипп Вирус выпрыгнул от зараженного человека Птицы в людях Но дальше от человека к человеку он не передавался.

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«В случае подтверждения это будет первый случай, когда вирус H5N8 заразит людей», – говорится в заявлении представителя ВОЗ. Известно, что несколько штаммов птичьего гриппа заражают людей, включая H5N1, H7N9 и H9N2. Reuters сообщает ; Но эти штаммы никогда не вызывали передачи инфекции от одного человека к другому, Я уже упоминал Live Science ранее .

Представитель Всемирной организации здравоохранения подтвердил, согласно Reuters, что у людей, инфицированных H5N8, «не было симптомов, и о передаче инфекции от человека к человеку не сообщалось».

Поскольку вирус не передается от человека к человеку, это «дает всем нам, всему миру время, чтобы подготовиться к потенциальным мутациям и своевременно взаимодействовать» в случае передачи вируса от человека к человеку. происходит в будущем, сказала Попова на брифинге, По данным BBC News .

Первоначально опубликовано на Live Science.