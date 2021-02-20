В России зарегистрированы первые случаи заболевания людей птичьим гриппом H5N8

Официальные лица заявляют, что семь человек на птицефабрике на юге России заразились вирусом птичьего гриппа H5N8, и это первый случай, когда высоко заразный вирус был обнаружен у людей. Доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

«Сегодня я хотела бы проинформировать вас о важном научном открытии, сделанном учеными из Центра науки« Вектор », – заявила в субботу Анна Попова, глава российской службы по надзору за здоровьем потребителей. Первые случаи заражения людей [avian influenza A(H5N8)] Лаборатория подтверждена “.

Вирус был обнаружен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года была зарегистрирована вспышка вируса H5N8 среди птиц. Попова охарактеризовала случаи заболевания людей как «легкие», сообщает Интерфакс.

«Вирус может передаваться от птиц к человеку, и он преодолел барьер между видами», – сказала Попова. «На сегодняшний день этот тип вируса гриппа не передается от человека к человеку. Только время покажет нам, насколько быстро будущие мутации позволят преодолеть этот барьер».

Попова сказала, что это открытие поможет исследователям подготовиться к возможности передачи H5N8 от человека к человеку. Подробная информация о семи случаях была предоставлена ​​Всемирной организации здравоохранения.

H5N8 был обнаружен у птиц по крайней мере с 1983 года, а вспышки вируса часто случались с 2014 года, когда он был обнаружен при разведении уток в Южной Корее. За последние шесть месяцев было зарегистрировано несколько вспышек, в том числе во Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Китае, Японии и Южной Корее.

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) сообщила о недавних вспышках.

Случаи заражения человека вирусом H5 редки, но обычно встречаются у людей, имевших контакт с больными или мертвыми птицами.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что с 2003 года в Китае и Юго-Восточной Азии было зарегистрировано 239 случаев заболевания людей вирусом птичьего гриппа H5N1, в результате чего погибли 134 человека. Совсем недавно в январе два человека в Китае заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, в результате чего умерла трехлетняя девочка.

«Осведомленность общества о потенциальных рисках для здоровья человека имеет важное значение для предотвращения заражения людей», – заявила Всемирная организация здравоохранения в оценке общественного здравоохранения вирусов H5. «Надзор должен продолжать выявлять случаи заболевания людей и ранние изменения восприимчивости и заражения вирусами».