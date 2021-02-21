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В России зарегистрирован первый случай птичьего гриппа H5N8 среди людей, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает

21 февраля, 2021
Toma Kulikov

МОСКВА – Россия заявила, что ее ученые обнаружили первый случай передачи штамма H5N8 Птичий грипп Людям предупредил ВОЗ.

В телевизионном выступлении глава Российского надзора за здоровьем Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые в лаборатории Виктора выделили генетический материал штамма у семи рабочих птицефабрики на юге России, где в декабре была зафиксирована вспышка болезни среди птиц.

Она добавила, что у рабочих не было серьезных последствий для здоровья.

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«Информация о первом случае заболевания человека птичьим гриппом (H5N8) отправлена ​​во Всемирную организацию здравоохранения», – сказала Попова.

Существуют разные подтипы вирусов птичьего гриппа.

Хотя высококонтагиозный штамм H5N8 является смертельным для птиц, о его распространении среди людей ранее не сообщалось.

Попова приветствовала «важное научное открытие», сказав, что «время покажет», сможет ли вирус мутировать дальше.

«Обнаружение этих мутаций, когда вирус еще не приобрел способность передаваться от человека к человеку, дает нам всем, всему миру время подготовиться к потенциальным мутациям и отреагировать надлежащим и своевременным образом», – сказала Попова.

Люди могут заразиться вирусом птичьего и свиного гриппа, например, подтипами птичьего гриппа A (H5N1) и A (H7N9) и подтипами свиного гриппа, такими как A (H1N1).

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди обычно заражаются при прямом контакте с животными или загрязненной окружающей средой, и устойчивой передачи инфекции от человека нет.

Вирус H5N1 может вызывать серьезные заболевания и смертность от него составляет 60 процентов.

Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» расположен в Кольцово, недалеко от сибирского города Новосибирска, и разработал одну из многих российских вакцин против коронавируса.

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В советские времена сверхсекретная лаборатория проводила тайные исследования биологического оружия и все еще хранила вирусы от лихорадки Эбола до оспы.

Виктор Ринат Максиотов, президент компании «Виктор», заявил в телетрансляциях, что лаборатория готова приступить к разработке тест-наборов, которые помогут выявлять потенциальные случаи H5N8 у людей и начать работу над вакциной.

Советский Союз был научной державой, и Россия стремилась восстановить ведущую роль в исследованиях вакцин при президенте Владимире Путине.

Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V в августе, на несколько месяцев раньше, чем у западных конкурентов, и даже до крупномасштабных клинических испытаний.

После первых подозрений на Западе, в этом месяце «Ланцет» опубликовал результаты, показывающие, что российская вакцина, названная в честь спутника советских времен, безопасна и эффективна.

Птичий грипп распространился в несколько европейских стран, включая Францию, где были убиты сотни тысяч птиц, чтобы остановить инфекцию.

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