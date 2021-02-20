В России зарегистрирован первый случай заболевания человека птичьим гриппом H5N8

В субботу Россия объявила о выявлении первых случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N8, согласно многочисленным сообщениям.

В телевизионном заявлении глава здравоохранения страны Анна Попова заявила, что среди рабочих птицефабрики на юге России было обнаружено семь случаев заболевания. Об этом сообщает Bloomberg News. Власти сообщили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях заболевания.

Попова сказала, что у рабочих были легкие заболевания, и их вылечили. Bloomberg сообщил, что птицефабрика была местом птичьей вспышки в декабре.

«Он не передается от человека к человеку. Но только время покажет, когда будущие мутации позволят ему преодолеть этот барьер». «Открытие этого штамма теперь дает всем нам, миру в целом, время подготовиться к потенциальным мутациям и возможность вовремя отреагировать и разработать тест-системы и вакцины».

В заявлении Всемирной организации здравоохранения говорится, что «Российская Федерация уведомила ее о заражении человека птичьим гриппом H5N8 через международные механизмы регулирования здравоохранения».

“Первоначальная информация указывает на то, что зарегистрированные случаи были связаны с рабочими, контактировавшими со стаями птиц. У них не было симптомов, и о передаче инфекции от одного человека другому не сообщалось. В случае подтверждения это будет первый случай заражения вирусом H5N8. инфицированных людей », – говорится в заявлении. «Мы ведем переговоры с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить влияние этого события на здоровье населения».

Рейтер отметил В последние месяцы вспышки этого штамма произошли в Европе, Китае, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но только среди домашней птицы.

Обновлено в 14:30