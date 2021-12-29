В России зарегистрирован Netflix как аудиовизуальный сервис — Бизнес и экономика

Москва, 28 декабря. / ТАСС /. Согласно веб-сайту агентства, Роскомнадзор зарегистрировал Netflix как аудиовизуальный сервис.

Запись, сделанная 28 декабря 2021 года в онлайн-базе данных на веб-сайте, показывает, что Netflix теперь находится в списке для просмотра аудиовизуальных сервисов.

Роскомнадзор заявил, что Entertainment Online Service выполнило требования российского законодательства для включения Netflix в список, говорится в комментарии агентства «Известиям».

«Развлекательный онлайн-сервис» осуществляет вещание Netflix в России и входит в состав Национальной медиагруппы, сообщают «Известия».

Российские видеосервисы, представленные Ассоциацией Интернет-видео, ранее запросили равные условия работы с Netflix, заявив, что переведенный Netflix привлекает более 100 000 ежедневных пользователей и, следовательно, должен быть зарегистрирован государством как аудиовизуальный сервис, сообщают «Ведомости».

В список зарегистрированных госуслуг также входят IVI, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Russia, Старт, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ Плюс. «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ Онлайн».