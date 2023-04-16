В России Михаила Шишкина «Ненависть — это болезнь, культура — это лекарство».

Михаил Шишкин написал в предисловии к английскому изданию своей новой книги «Моя Россия: война или мир?» «В обозримом будущем Россия будет ассоциироваться не с русской музыкой и литературой, а с бомбами, падающими на детей».
Моя Россия: война или мир? Михаил Шишкин.
Перевод Геше Ипсена.
256 страниц
АШЕТТ, Документальная литература.
Книга Шишкина — трезвый, острый и убедительный трактат о президенте России Владимире Путине и о зле, которое он причинил как своему народу, так и народу Украины. Но более того, он обеспечивает обзор закоулков русской истории, собирая важные фрагменты, датируемые тысячелетием до наших дней.
Во времена как дезинформации, так и слишком большого количества информации, Качественная журналистика важнее, чем когда-либо.
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