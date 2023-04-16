В России Михаила Шишкина «Ненависть — это болезнь, культура — это лекарство».

Михаил Шишкин написал в предисловии к английскому изданию своей новой книги «Моя Россия: война или мир?» «В обозримом будущем Россия будет ассоциироваться не с русской музыкой и литературой, а с бомбами, падающими на детей».

Моя Россия: война или мир? Михаил Шишкин.

Перевод Геше Ипсена.

256 страниц

АШЕТТ, Документальная литература.



Книга Шишкина — трезвый, острый и убедительный трактат о президенте России Владимире Путине и о зле, которое он причинил как своему народу, так и народу Украины. Но более того, он обеспечивает обзор закоулков русской истории, собирая важные фрагменты, датируемые тысячелетием до наших дней.