science

В России Михаила Шишкина «Ненависть — это болезнь, культура — это лекарство».

16 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Михаил Шишкин написал в предисловии к английскому изданию своей новой книги «Моя Россия: война или мир?» «В обозримом будущем Россия будет ассоциироваться не с русской музыкой и литературой, а с бомбами, падающими на детей».

Моя Россия: война или мир? Михаил Шишкин.
Перевод Геше Ипсена.
256 страниц
АШЕТТ, Документальная литература.

Книга Шишкина — трезвый, острый и убедительный трактат о президенте России Владимире Путине и о зле, которое он причинил как своему народу, так и народу Украины. Но более того, он обеспечивает обзор закоулков русской истории, собирая важные фрагменты, датируемые тысячелетием до наших дней.

Во времена как дезинформации, так и слишком большого количества информации, Качественная журналистика важнее, чем когда-либо.
Оформив подписку, вы можете помочь нам сделать историю правильной.

Подпишись сейчас

READ  Третье заявление о войне России с Украиной и международным спортом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *