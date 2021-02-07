В России могут оштрафовать граждан, пользующихся интернет-сервисом Starlink от SpaceX

Законодательный орган России, Государственная Дума, рассматривает вопрос о наложении штрафа на физических и юридических лиц в стране, пользующихся услугами западного спутникового Интернета. Предлагаемый закон направлен на блокировку доступа в Интернет для службы Starlink SpaceX, OneWeb или других разрабатываемых нероссийских спутниковых групп.

согласно с Недавний отчет В российском издании «Популярная механика» рекомендованные штрафы составляют от 10 000 до 30 000 рублей (135–405 долларов США) для обычных пользователей и от 500 000 до 1 миллиона рублей (от 6 750 до 13 500 долларов США) для юридических лиц, пользующихся услугами западной спутниковой связи.

В русскоязычной статье, переведенной Робинсоном Митчеллом на Ars, депутаты Госдумы утверждали, что автономный доступ в Интернет будет обходить систему оперативных поисковых процедур страны, которая отслеживает использование Интернета и мобильную связь. В рамках жесткого государственного контроля над СМИ и коммуникациями весь российский интернет-трафик должен проходить через российского оператора связи.

Неудивительно, что Россия предприняла шаги по запрету сервиса Starlink – глава космического пространства страны Дмитрий Рогозин считает SpaceX главным конкурентом в космических полетах.

Рогозин раскритиковал НАСА и Министерство обороны США за поддержку SpaceX посредством государственных контрактов. (Хотя это правда, что SpaceX получила контракты на запуск от правительства США на сумму в несколько миллиардов долларов, она также предоставила услуги по запуску со значительной скидкой по сравнению с другими поставщиками.) Совсем недавно Рогозин сказал, что Starlink – это не более чем схема для Доставка войск.Американский спецназ с бесперебойной связью.

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Старлинк, Рогозин Он сказал в августе прошлого года, Является частью «хищнической, умной, сильной и высокотехнологичной политики Соединенных Штатов Америки, которая использует шок и трепет для того, чтобы прежде всего продвигать свои военные интересы». Рогозин также описал заявление SpaceX о том, что Starlink был построен для того, чтобы предоставлять Интернет-услуги 4 процентам поверхности Земли, которые не покрыты наземным Интернетом, “ерундой”.

Запрет на OneWeb еще более интересен, учитывая, что компания использует российскую ракету «Союз» для вывода на орбиту почти всей своей протопланеты. Спутник OneWeb планируется запускать ежемесячно в этом году, в основном из спутниковых портов на Байконуре, Казахстан, и Восточном, Россия. OneWeb активно помогает укрепить нестабильную российскую ракетную индустрию в то время, когда SpaceX подрывает страну контрактами на коммерческий запуск.

Чтобы не отставать от западных конкурентов, Россия планирует создать собственную группировку спутникового Интернета, известную как «Сфера». Однако есть вопросы относительно доступности этой группировки, которая может начаться в 2024 году. Программный бюджет не утвержден, но В некоторых отчетах предлагалось Он может достигнуть 20 миллиардов долларов. Это намного превышает суммы денег, которые Россия тратит на гражданское пространство. Текущий бюджет российской космической компании Роскосмоса, возглавляемой Рогозиным, составляет около 2,4 миллиарда долларов в год.