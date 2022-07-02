В России мужчина облил здание правительства легковоспламеняющейся жидкостью: отчет

Сообщается, что атака была совершена в ответ на агрессию России против Украины.

Мужчина бросил коктейль Молотова в правительственное здание в одном из центральных городов России в четверг в явном знаке протеста против вторжения президента Владимира Путина в Украину. Newsweek.

Его цитирует российский портал Баса Федеральной службы безопасности России (ФСБ) на сообщение о том, что неизвестный бросил зажигательную бомбу в соседнее предприятие в Нижнем Новгороде, прежде чем скрыться с места происшествия.

Правоохранительные органы до сих пор разыскивают мужчину. ФСБ является основным агентством безопасности России и главным преемником советского КГБ.

С тех пор как г-н Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля, было зарегистрировано несколько подозрительных пожаров на правительственных и военных вербовочных пунктах по всей России.

Война началась, когда 24 февраля Россия вторглась в Украину, и с тех пор атакам подверглись не менее десяти ЗАГСов. Newsweek.

В одном случае четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью были брошены на прошлой неделе в военный комиссариат Кировского района в Перми, в 700 км к востоку от столицы Москвы. В издании добавили, что возгорания не было, и нападавшие скрылись с места происшествия.

Также 24 июня неизвестный проник в российский военкомат в Белгороде и бросил внутрь бутылки с зажигательной смесью.

Загорелся стол, но его быстро потушили спасатели, сообщили в региональном управлении МЧС России.