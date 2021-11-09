В России навешивают ярлыки на группу по защите прав ЛГБТ и иностранные агенты юристов

В понедельник вечером российские власти объявили известную правозащитную группу ЛГБТ и нескольких юристов «иностранными агентами» в продолжение многомесячных репрессий против активистов, сторонников оппозиции и независимых СМИ.

Министерство юстиции внесло в свой реестр «иностранных агентов» российскую ЛГБТ-сеть, известного юриста Ивана Павлова и четырех его бывших коллег. Назначение требует дополнительной проверки со стороны правительства и несет в себе сильный презрительный оттенок, который может дискредитировать получателей.

Российская ЛГБТ-сеть выступает за гражданские права в России с 2006 года и имеет 17 отделений по всей стране. Группа известна в России и за рубежом своими усилиями по спасению геев и лесбиянок из Чечни, региона на юге России с преобладанием мусульманского населения, где местные власти, как сообщается, начали жестокие репрессии против ЛГБТ.

Павлов и еще четыре активиста, добавленные в список, входили в команду «Команда 29», объединение юристов и журналистов, специализирующихся на вопросах государственной измены, шпионажа и свободы информации. Группа 29 была закрыта в начале этого года из-за опасений судебного преследования ее членов и сторонников после того, как власти обвинили группу в публикации материалов чешской НПО, которые были объявлены «нежелательными» в России.

В апреле российские власти возбудили уголовное дело против Павлова, который представлял бывшего российского журналиста, обвиняемого в государственной измене. Они обвинили Павлова, который с тех пор покинул Россию и поселился в Грузии, в раскрытии информации, связанной с полицейским расследованием.

Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что продолжит свою деятельность и будет оспаривать указание в суде.

Мы не знаем, почему нас объявили «иностранным агентом». Российская ЛГБТ-сеть не согласна с такой ситуацией. Мы не занимаемся политической деятельностью, мы оказываем юридическую и психологическую помощь (и) защищаем права сообщества ЛГБТ + ».

Павлов повторил мнение группы в своем сообщении в Facebook и пообещал бороться с рейтингом, добавив, что он этого ожидал.

В последние месяцы российское правительство объявило ряд независимых СМИ, журналистов и правозащитных групп «иностранными агентами». По крайней мере, два были решены, чтобы избежать дальнейших решительных действий.