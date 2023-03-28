В России наказали отца подростка, рисовавшего антивоенные карикатуры

ТАЛЛИНН, Эстония (AP) — Во вторник российский суд признал отца виновным и приговорил к двум годам тюремного заключения за публикации в социальных сетях с критикой войны в Украине — дело, составленное его дочерью против вторжения, доведено до сведения властей. Школа, по словам его адвоката и активистов.

Дело Алексея Москалева, которого обвинили и судили в его родном городе Ефремо, примерно в 300 километрах к югу от Москвы, привлекло международное внимание и является ярким признаком того, что Кремль усиливает свои репрессии. Несогласие, направленное против большого количества людей и суровые наказания за любое выражение критики войны.

По словам представителей суда, 54-летний Москалев в течение ночи сбежал из-под домашнего ареста и не явился для ознакомления с результатами судебного разбирательства. На нем был браслет, который отслеживал его движения, но, видимо, он его снял.

Москалева обвинили в неоднократном оскорблении российских военных, что является уголовным преступлением в соответствии с законом, принятым российскими властями вскоре после ввода войск в Украину.

Ему было предъявлено обвинение в серии постов в социальных сетях, в которых говорилось о зверствах России на Украине и «террористическом» режиме в Москве. Но его проблемы начались прошлой весной после того, как его 13-летняя дочь Мария нарисовала антивоенный рисунок с надписью «Слава Украине», по словам его адвоката и активистов, которые поддерживали его на протяжении всего процесса и суда.

В апреле 2022 года Москалева оштрафовали за критические комментарии в социальных сетях. В декабре в его квартире был проведен обыск, а в этом месяце против него было возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест, а дочь забрали у него и поместили в детский дом.

На слушаниях, которые закончились буквально за день в понедельник, Москалев отверг обвинения и заявил, что не имеет никакого отношения к обсуждаемым постам в социальных сетях.

Адвокат Москальо Владимир Биленко после заседания заявил журналистам, что узнал об исчезновении своего клиента во время судебного заседания. На следующей неделе Москалев снова предстанет перед судом для рассмотрения ходатайства о лишении его родительских прав.

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