В России новое социалистическое движение

Мы искали конфликтные зоны внутри университета. В 2009 году администрация хотела ужесточить правила доступа к жилью. Мы начали кампанию протеста, собрали 1700 подписей и в итоге отменили эти новые правила. В результате этой трехнедельной кампании мы сформировали ядро университетских активистов, около тридцати человек. Мы решали повседневные проблемы, но было ясно, что этого недостаточно, чтобы вывести нас на другой уровень организации.
Затем мы начали сотрудничать с отделением КПСС университета, в которое входили преподаватели и студенты. В 2011 году администрация решила снова ужесточить жилищные правила, и нам удалось организовать действительно сильную и успешную акцию протеста. Сотни людей приняли непосредственное участие, и наше ядро стало больше. Тогда после Госдумы начались масштабные акции протеста. [parliamentary] Выборы, сфальсифицированные в пользу возглавляемой Путиным «Единой России». На уровне бакалавриата это привело к конфликту между нашей инициативной группой и официальным студенческим советом Мичиганского государственного университета, который тесно связан с правящей партией.
Мы также активно участвовали в независимом наблюдении за парламентскими выборами и на избирательном участке в главном здании федерации штата Мичиган жестко победили «Единую Россию», несмотря на мобилизацию административного персонала.
Мы также активно участвовали во всех митингах протеста с 2011 по 2012 год в Москве, и многие студенты, вышедшие протестовать, присоединились, но не были готовы присоединиться к какой-либо конкретной политической силе.
Этот опыт, помимо прочего, побудил профсоюз поднять вопрос о создании союза «Университетская солидарность». Итак, мы начали помогать группам студентов и преподавателей в других университетах через профсоюз. Мы также активно участвуем в акциях по сохранению парка вокруг зданий МГУ, что неизменно вызывает интерес девелоперов. Благодаря этому мы связались с членами местных советов и жителями, которые активно участвуют в решении проблем района. Мы провели специальные совместные мероприятия в Раменковском районе. Власти университета дважды пытались отчислить меня из-за этой деятельности – в 2013 и 2018 годах.
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