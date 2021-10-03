В России новое социалистическое движение

Мы искали конфликтные зоны внутри университета. В 2009 году администрация хотела ужесточить правила доступа к жилью. Мы начали кампанию протеста, собрали 1700 подписей и в итоге отменили эти новые правила. В результате этой трехнедельной кампании мы сформировали ядро ​​университетских активистов, около тридцати человек. Мы решали повседневные проблемы, но было ясно, что этого недостаточно, чтобы вывести нас на другой уровень организации.

Затем мы начали сотрудничать с отделением КПСС университета, в которое входили преподаватели и студенты. В 2011 году администрация решила снова ужесточить жилищные правила, и нам удалось организовать действительно сильную и успешную акцию протеста. Сотни людей приняли непосредственное участие, и наше ядро ​​стало больше. Тогда после Госдумы начались масштабные акции протеста. [parliamentary] Выборы, сфальсифицированные в пользу возглавляемой Путиным «Единой России». На уровне бакалавриата это привело к конфликту между нашей инициативной группой и официальным студенческим советом Мичиганского государственного университета, который тесно связан с правящей партией.

Мы также активно участвовали в независимом наблюдении за парламентскими выборами и на избирательном участке в главном здании федерации штата Мичиган жестко победили «Единую Россию», несмотря на мобилизацию административного персонала.

Мы также активно участвовали во всех митингах протеста с 2011 по 2012 год в Москве, и многие студенты, вышедшие протестовать, присоединились, но не были готовы присоединиться к какой-либо конкретной политической силе.

Этот опыт, помимо прочего, побудил профсоюз поднять вопрос о создании союза «Университетская солидарность». Итак, мы начали помогать группам студентов и преподавателей в других университетах через профсоюз. Мы также активно участвуем в акциях по сохранению парка вокруг зданий МГУ, что неизменно вызывает интерес девелоперов. Благодаря этому мы связались с членами местных советов и жителями, которые активно участвуют в решении проблем района. Мы провели специальные совместные мероприятия в Раменковском районе. Власти университета дважды пытались отчислить меня из-за этой деятельности – в 2013 и 2018 годах.