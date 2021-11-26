В России оплакивают 51 человека, погибшего на минной катастрофе, сообщили в полиции

Пятеро из 51 погибшего были спасателями — губернатор

Говорит, что взрыв метана может привести к катастрофе

Вдова говорит, что ее муж жаловался на количество метана.

МОСКВА, 26 ноября. (Рейтер). В пятницу полиция арестовала двух следователей, подозреваемых в преступной халатности в Сибири, когда они оплакивали смерть 51 человека в центре российской угольной шахты, одну из самых страшных катастроф на шахтах с советских времен.

По словам губернатора области Сергея Цивилиова, в четверг на шахте недалеко от города Белово произошел взрыв метана. Среди погибших было пятеро спасателей, которых послали вывести десятки людей, оказавшихся глубоко под землей. Подробнее

«В результате взрыва на этой шахте 18 лет назад погибло 13 человек. Вся деревня сошла с ума. Представьте, как они собирались похоронить 46 (шахтеров)», — сказала Инна Бялкина, ее 55-летний муж. Мертвец.

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Следственный комитет, расследующий серьезные преступления, заявил в этом месяце, что двум инспекторам безопасности, выдавшим справку о шахте, были предъявлены обвинения и они были задержаны, но фактически не проверяли объект.

Его действия последовали за поздним арестом в четверг трех руководителей шахты «Листвяжная», включая ее директора, по подозрению в нарушении норм безопасности. Подробнее

В пятницу местная прокуратура заявила, что проводит проверки безопасности на других шахтах по всему региону и уже возбудила 28 дел о нарушениях, выявленных в шести компаниях. Не упоминается их имя.

‘Датчики биения’

Шахта, расположенная примерно в 3500 км к востоку от Москвы в Кемеровской области, принадлежит компании «СДС-Уголь», которая ежегодно производит 27 миллионов тонн угля и является частью частной Сибирской торговой ассоциации. СБУ не ответила на запрос о комментарии.

Знак остановки установлен на входе в шахту Листвяжная в Кемеровской области России после аварии 26 ноября 2021 года. REUTERS / Александр Патрин

Бялкина сказала, что ее муж, проработавший на шахте 33 года, недавно пожаловался на проблемы с безопасностью.

«Метан был вне допустимого диапазона. Мой муж каждый день приходил с работы домой и говорил, что это будет плохо. Все датчики издали звуковой сигнал, потому что уровень был превышен», — сказал он репортерам после посещения объекта в пятницу.

По его словам, в ночь с 14 на 15 ноября в районе шахты возник пожар.

«Никаких действий не предпринято. Вот результат. Прошло всего 10 дней, и все они лежат», — сказал он.

В редком отрывке из Евангелия один из спасателей, которого считали мертвым, был внезапно найден живым в пятницу и доставлен в больницу, где его поместили в реанимацию, сообщили в службах экстренной помощи. Подробнее

Губернатор области сообщил, что в пятницу на поверхность были доставлены тела сотрудников МЧС, трех горняков и трех спасателей, вынужденных прекратить спасательные работы в четверг из-за опасности взрыва.

Четыре человека, включая второго спасателя, находятся в реанимации, сообщает агентство DOS со ссылкой на врачей. Всего в больницу поступило 50 человек.

Это худшая авария в России с тех пор, как в 2010 году в результате взрыва бомбы на шахте «Распатская» в том же районе погиб 91 человек.

В 2007 году этот район, неофициально известный как Кузбасс, стал местом крупнейшей аварии на шахте со времен распада Советского Союза, когда в результате взрыва на шахте «Ульяновская» погибло более 100 человек.

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Доклад Тома Балмфорта, Анастасии Лырчиковой, Марии Киселевой, Глеба Столярова; Редакция Эндрю Осборна и Гарета Джонса

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