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В России почтили память Бориса Немцова в годовщину убийства – видео

28 февраля, 2021
Vsevolod Egorov
В России почтили память Бориса Немцова в годовщину его убийства – Видео – CityNews Winnipeg

В России почтили память Бориса Немцова в годовщину убийства

Русские в субботу отметили годовщину самого важного политического убийства своей страны. Кто такой Борис Немцов и почему знаменательно, что в шестую годовщину убийства Кариана Сеолина произошло его убийство.

27 февраля 2021 г., 17:42


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