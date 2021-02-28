В России почтили память Бориса Немцова в годовщину убийства – видео

В России почтили память Бориса Немцова в годовщину его убийства – Видео – CityNews Winnipeg
В России почтили память Бориса Немцова в годовщину убийства
Русские в субботу отметили годовщину самого важного политического убийства своей страны. Кто такой Борис Немцов и почему знаменательно, что в шестую годовщину убийства Кариана Сеолина произошло его убийство.
27 февраля 2021 г., 17:42
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