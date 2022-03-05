В России появился новый железный занавес

В пятницу московские цензоры заблокировали Facebook и другие социальные сети США. Microsoft запретила продажи россиянам после аналогичного шага Apple. Ведущий американский интернет-канал передачи данных Cogent Communications разорвал связи со своими российскими клиентами, чтобы предотвратить использование его сетей для пропаганды или кибератак, направленных против находящихся в боевой готовности украинцев.

История продолжается под рекламой

В совокупности эти и другие события, вероятно, помешают россиянам следить за зверствами, разворачивающимися на Украине в то время, когда президент Владимир Путин закрыл почти полностью независимые российские СМИ. В более широком смысле эти шаги приближают Россию к тому дню, когда ее онлайн-сети в основном будут обращены внутрь, а ее глобальные коммуникации будут ослаблены, если не полностью прерваны.

«Я очень этого боюсь», — сказал Михаил Климарев, исполнительный директор Ассоциации защиты Интернета, которая защищает цифровые свободы в России. «Хотелось бы донести до людей всего мира, что если отключить интернет в России, то это значит, что 140 миллионов человек будут отрезаны от хоть какой-то верной информации. Пока существует интернет, люди могут знать правда Интернета не будет — все люди в России будут только пропаганду слушать».

Андрей Солдатов, российский журналист, авторкрасная паутина, онлайн книга есть. Он сказал, что люди все чаще полагаются на VPN для доступа к заблокированным сайтам, получая доступ к точкам доступа за пределами России, но существует риск того, что эти сайты будут заблокированы правительством.

История продолжается под рекламой

«Для россиян это очень интересно, очень быстро», — сказал Солдатов. «Это означает, что люди не только пытаются адаптироваться, но и реагировать».

Автократы во многих странах стремились получить больший контроль над тем, что их граждане видят и делают в Интернете, а также стремились изолировать их от внешних идей. Иран был отключен от глобального интернета на неделю в 2019 году, пока правительство боролось с внутренними беспорядками. В течение многих лет Китай запирал своих граждан за «Великим брандмауэром» строгой слежки и цензуры.

Но еще две недели назад российский интернет был относительно бесплатным и интегрированным в более широкое онлайн-пространство, что позволяло гражданскому обществу организовываться, представителям оппозиции доносить свои сообщения, а простым россиянам — легко получать доступ к альтернативным источникам новостей в ту эпоху, когда Путин душил. Бесплатные газеты и радиостанции для его страны. READ Люксембург ратифицировал поправки к налоговому соглашению с Россией - Минфин России

История продолжается под рекламой

Буквально в прошлом году лидер оппозиции Алексей Навальный, ныне находящийся в заключении, использовал YouTube, чтобы показать разрушительное шоу под названием «Путин Палас» о его роскошном образе жизни. В последнее время новости из Украины, в том числе тревожные изображения нападений на мирных жителей и погибших российских солдат, хлынули в социальные сети и онлайн-источники новостей, в том числе с украинских новостных сайтов.

Патрик Бюлер, глава отдела цифровой стратегии Радио Свободная Европа, сказал, что данные CrowdTangle показывают, что независимыми русскоязычными новостями по всему миру делятся в социальных сетях во много раз чаще, чем сообщениями из государственных СМИ. Он сказал, что как только Кремль потерял контроль над нарративом, восстановить его было сложно.

Теперь последние аванпосты независимой журналистики исчезли, и выбор в Интернете все больше ограничивается комбинацией сил — все они вызваны войной на Украине, но исходят как из России, так и из-за ее пределов.

4 марта Россия захватила крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​после того, как боевые действия вызвали пожар, и Владимир Путин призвал к «нормализации» глобальных отношений. (Джейсон Алдадж/The Washington Post)

Внутренние силы пришли из Роскомнадзора, российского цензора, который в пятницу объявил о планах заблокировать Facebook, который уже несколько дней душит. В сообщении в популярной социальной сети Telegram агентство обвинило Facebook в блокировании свободного потока информации в Россию после того, как оно предприняло шаги по проверке и ограничению государственных СМИ в Европе. Роскомнадзор заявил, что отправил аналогичные сообщения TikTok и Google, владельцу YouTube. Twitter также подтвердил, что доступ к его сервису ограничен для некоторых жителей России.

История продолжается под рекламой

Правительственные наблюдатели также заблокировали доступ к BBC, «Голосу Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Немецкая волна», а также к основным украинским веб-сайтам. BBC, CNN и другие международные новостные организации заявили, что прекратили вести репортажи в России из-за нового закона, который может привести к 15 годам тюремного заключения за публикацию того, что правительственные чиновники считают ложными новостями о войне.

В то же время западные компании все чаще пересматривают свои деловые отношения в России, в некоторых случаях предпочитая сокращать там услуги. В пятницу Microsoft заявила, что «приостановила многие аспекты» своего бизнеса в России в соответствии с санкциями США, Великобритании и ЕС. Netscout, софтверная компания из Коннектикута, объявила, что приостанавливает всю поддержку и услуги для российских компаний в соответствии с санкциями.

Министр цифровой трансформации Украины Михайло Федоров первоначально оказывал давление на популярные потребительские компании, такие как Apple, Facebook и Google, чтобы они отказались от услуг в России. Теперь он обратил свое внимание на компании, которые заставляют работать сам Интернет. READ Майор видит возможное нападение России на Украину

История продолжается под рекламой

В пятницу Федоров написал в Твиттере, что отправил письмо основателю Amazon Джеффу Безосу, в котором призвал Amazon прекратить предлагать облачные услуги в России. Отправьте аналогичное сообщение Мэтью Принсу, соучредителю и генеральному директору Cloudflare, интернет-компании, которая специализируется на защите сайтов от онлайн-атак. (Безос владеет Washington Post.)

«Cloudflare не должна защищать российские веб-ресурсы, пока ее танки и ракеты атакуют детский сад», — написал он ранее на этой неделе в своем твите.

Этот замаскированный шаг сам по себе сломал часть так называемой «основы» Интернета — наиболее важного структурного элемента в поддержании потока глобальных данных. Аналитик Дуг Мадхури из мониторинговой компании Kinetic написал в Статьи.

История продолжается под рекламой

Компания заявила, что шаг Cogent по прекращению связей с российскими клиентами вступил в силу в пятницу и должен был начаться через несколько дней, чтобы позволить некоторым клиентам найти альтернативные источники.

Но компания была откровенна в сообщениях своим российским клиентам, написав: «В свете неспровоцированного и неспровоцированного вторжения в Украину Cogent прекращает все ваши услуги с 17:00 по Гринвичу 4 марта 2022 года. В результате наложены экономические санкции. о вторжении и ситуации с безопасностью». Все более нестабильная ситуация делает невозможным дальнейшее обслуживание Cogent».

Генеральный директор Cogent Дэйв Шеффер сказал, что компания не хочет оградить простых российских граждан от доступа в Интернет, но хочет помешать российскому правительству использовать сети Cogent для запуска кибератак или распространения пропаганды против Украины во время войны.

История продолжается под рекламой

«Наша цель не в том, чтобы никому навредить. Мы просто не позволяем российскому правительству иметь еще один инструмент в своем военном сундуке».

Сама Россия, похоже, пытается найти баланс между умиротворением собственного народа и местью американским технологическим компаниям. Государственный запрет на Facebook не распространялся на WhatsApp и Instagram, два сервиса, принадлежащих одной материнской компании Meta, которые более популярны среди россиян. Instagram используют знаменитости, влиятельные лица и представители российской элиты. WhatsApp широко используется для звонков и повседневного общения.

Также пока защищен Telegram, который был основан российскими предпринимателями, которые с тех пор перенесли свои штаб-квартиры за пределы страны. Он может получить защиту, став ведущим источником информации для всех сторон. Компания не вырезала государственный канал RT или другие свои рекламные источники. Оппозиционный контент, а также контент от украинцев, стремящихся повлиять на общественное мнение в России, по-прежнему доступен в Telegram. READ Россия спотыкается, пытаясь противостоять глобальному росту цен с помощью пошлин

История продолжается под рекламой

Российское правительство в течение многих лет неуклонно стремилось усилить контроль над Интернетом, в том числе приняло законы, позволяющие Роскомнадзору отключать локальный Интернет и усиливать контроль над архитектурой сети. Правительство также вынуждало организации СМИ, получающие финансирование из-за пределов страны, называть себя «иностранными агентами», и неофициально правительственные организации покупали большинство независимых каналов СМИ.

Россияне говорят, что внутри страны по-прежнему можно найти достоверные независимые источники информации — в основном благодаря Интернету и социальным сетям, — но это проблема в то время, когда люди все больше пытаются справиться с экономикой, разрушенной санкциями и репрессиями правительства. свободная речь. . Многие люди в стране согласились говорить только в том случае, если их имена и другая идентифицирующая информация не будут разглашены.

«Нужно быть продвинутым потребителем новостей, чтобы находить достоверную информацию, — сказал Александр Габиев, старший научный сотрудник Московского исследовательского центра Карнеги. «Достижение точки зрения, отличной от точки зрения Кремля, требует дополнительных усилий».

Но риски выходят за рамки новостей и информации — даже в этот очень деликатный момент.

Украинские официальные лица настаивали на том, чтобы американские интернет-компании прекратили предоставление услуг России, а также попросили ICANN, некоммерческую организацию, базирующуюся в Калифорнии, которая курирует аспекты функциональности Интернета во всем мире, приостановить действие основного российского интернет-домена .ru.

ICANN отклонила запрос в среду, но другие формы потенциального разъединения вырисовываются как постоянные риски, поскольку война усиливается наряду с глобальными санкциями, чтобы наказать Россию за ее агрессию.

Рона Сандвик, консультант по безопасности и разработчик Tor Censorship Evasion Project, сказала, что использование Tor возросло, и что многие россияне научились использовать его, VPN и делиться новостями из других мест в небольших группах.

Но она сказала, что направление, в котором идут дела, вызывает тревогу.

«Мы приближаемся к тому моменту, когда в России будет такая же интернет-среда, как в Китае», — сказал Сандвик.