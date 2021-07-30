В России работает более 3000 турецких компаний – чиновник – бизнес и экономика

Москва, 30 июля. Более трех тысяч турецких компаний в настоящее время работают в различных секторах российской экономики, заявил в пятницу заместитель премьер-министра Российской Федерации, сопредседатель Совместной российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

«Более 3000 турецких компаний работают в различных секторах экономики в России. Мы, безусловно, заинтересованы в инвестициях и предоставлении России опыта и профессионализма в областях, в которых наши турецкие партнеры имеют опыт», – сказал Новак на российско-турецком бизнес-форуме.

Новак сказал, что Россия, в свою очередь, готова продолжать инвестировать и развивать торговлю с турецкими партнерами. В торгово-экономических отношениях между двумя странами наблюдается дисбаланс в энергетической сфере. Он указал на продолжение традиционного сотрудничества в отраслях промышленности, сельского хозяйства и транспорта. «Я приглашаю вас обратить внимание на новые отрасли: информационные технологии, фармацевтику, судостроение, авиастроение и многие другие отрасли, которые сегодня стали локомотивами развития», – сказал вице-премьер.

Новак сказал, что объем торговли между Россией и Турцией достиг всего 20 миллиардов долларов в 2020 году из-за пандемии коронавируса, но вырос на 40% в годовом исчислении в первой половине 2021 года. «Мы уже наблюдаем восстановление динамики», – сказал Новак. – сказал Новак.