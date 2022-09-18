В России разрабатывается токен Cryptoruble на базе Ethereum

Разработчики работают над «крипторабом», как говорится, чтобы улучшить доступ россиян к глобальным биржам и использовать их для трансграничных платежей. Indefibank, платформа Defi, стоящая за проектом, говорит, что токен будет привязан к национальному фиату, но не зависит от государственного цифрового рубля.

Cryptorable предоставит российским компаниям еще один вариант международных расчетов

В России ведутся работы по запуску «токенизированной криптовалюты» на блокчейне Ethereum, сообщил Сергей Менделеев, генеральный директор банковской платформы децентрализованного финансирования (Defi) Интефибанк в ходе конференции Blockchain Life 2022.

План состоит в том, чтобы выпустить токен через децентрализованный смарт-контракт с всеобъемлющей сетью, или DAI, на основе модели, используемой стабильной монетой, пояснил руководитель. Его курс к российскому рублю составит 1:1. Цитата крипто-информационного агентства Forklog Менделеев описал:

Пользователь может самостоятельно выпустить криптовалюту, разместив достаточное обеспечение в виде стейблкоинов или криптовалюты на балансе смарт-контракта или приобрести ее в авторизованном обменнике за фиат.

Суммарный резерв напрямую зависит от суммы залога. Индефибанк оценивает размер потенциального рынка среди частных лиц в 5–10 млрд рублей (примерно 82–160 млн долларов).

Разработчики Cryptorable ожидают, что другие члены криптосообщества присоединятся к их усилиям и увидят, как проект станет независимой децентрализованной автономной организацией (ДАО) в будущем. Криптовалюта будет платежным инструментом, не связанным с цифровой валютой центрального банка (CBDC), разработанный Банком России.

Центральный банк России недавно признал потребность страны в криптовалютах, чтобы избежать санкций, пообещав продвигать свой цифровой рубль во внешней торговле. Регулятор пояснил, что обсуждения не касались разрешения внутренних криптовалютных платежей, и выразил сомнения в необходимости легализации частных цифровых валют.

Гендиректор Интефибанка отметил, что по российскому законодательству создание DAO и выпуск токенов ERC20 не нужно согласовывать с центральным банком. Однако компания готова изменить название криптовалюты, если валютное ведомство возражает против использования слова «рубль».

Cryptorable облегчит россиянам доступ к мировым биржам и расчеты с зарубежными партнерами, подчеркнул Менделеев. Разработчики токена уже подготовили Лучший игрокОтчет показывает, что презентация конечного продукта ожидается в октябре.

Как вы думаете, позволит ли Банк России использовать такие валюты, как криптоактивы, во внешнеторговых контрактах? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев, журналист из технически подкованной Восточной Европы, любит цитату Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, что я есть, и более того, я есть». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.



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