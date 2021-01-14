В России разрабатывают методологию учета вредных выбросов – Science & Space

Москва, 14 января. Россия приступила к разработке методологии учета выбросов загрязняющих веществ, заявил вице-премьер Александр Новак на Гайдаровском форуме в четверг.

«Нам необходимо разработать собственную классификацию и методологию учета загрязняющих веществ. В данный момент эта деятельность только началась. Более того, она должна соответствовать европейским стандартам», – сказал Новак.

Вице-премьер сказал, что страна утвердит свою климатическую стратегию в 2021 году.

“Как вы знаете, Россия является участником Парижского климатического соглашения. Соответствующая стратегия будет утверждена в России в этом году”, – сказал Новак. Чиновник добавил, что президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов углерода в 2020 году.

Новак отметил, что российская методология учета выбросов будет улучшаться в соответствии с потреблением углекислого газа лесами. Однако он сказал, что программы энергосбережения должны быть реализованы во всех секторах экономики.

Между тем Новак заявил, что введение налогов на выбросы углерода в странах, импортирующих энергоресурсы, приведет к увеличению налоговой нагрузки на производителей и сокращению инвестиций в производство.

«Введение налогов на выбросы углерода не очень приемлемо для нас, потому что это, по сути, представляет собой увеличение налогового бремени для поставщиков. В этом аспекте следует искать компромиссы, в том числе с нашими европейскими партнерами. В частности, у нас есть союзники в этом отношении среди стран», – сказал чиновник. Основные источники энергоресурсов ».

Новак сказал, что налогообложение углерода снижает прибыльность производственного бизнеса и, следовательно, инвестиций в разведку и добычу. «Результатом может быть то, что мир может столкнуться с нехваткой ресурсов в обозримом будущем, когда население планеты будет расти», – добавил он.