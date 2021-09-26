В России сотрудники Apple и Google укрепляют мышцы государством

ранее в этом месяце Когда Кремль попросил несколько крупных технологических компаний подавить политическое инакомыслие в стране выборы В России ответ был однозначным: нет. Всего две недели спустя Apple и Google Удалено Из своих магазинов приложений Smart Voting, лидер оппозиции Алексей Навальный, основной инструмент его партии для объединения голосов против режима Владимира Путина. Тогда Telegram и YouTube тоже принадлежали Google. специфический Доступ к рекомендациям для кандидатов от оппозиции, которыми Навальный поделился на этих платформах. Конечно, это был Путин восторженный.

Внезапный изгиб американских технологических платформ не только нанес ущерб способности оппозиции общаться с русским народом. Это также указывает на опасную эффективность новой политики Кремля: заставлять иностранные технологические компании уводить сотрудников на землю, чтобы затем их можно было принуждать и угрожать делать то, что требует Кремль. Для всех мировых политиков и аналитиков, обсуждающих техническую цензуру в Интернете, этот эпизод является мощным напоминанием о том, что древняя власть может решительно усилить контроль государства над Интернетом.

Режим Путина всегда полагался на запугивание для репрессий, на избиение протестующих и Неудачник Покушение на Навального Тюрьма Он все еще оправлялся от отравления. Так что неудивительно после того, как ВМФ попал в тюрьму. Масса По всей стране протестуют против того, что Кремль попытается контролировать все потенциальные риски выборов, в том числе с помощью хорошо вооруженных технологических компаний США.

Одной из самых больших целей Путина является проект «Умное голосование» Навального, который в течение последних двух лет успешно распространял рекомендации кандидатов среди избирателей, заинтересованных в отборе мест в парламенте у правящей партии Путина «Единая Россия». Отсюда абсурдность российского интернет-регулятора. спрос Технологические платформы США подвергают цензуре умное голосование. Российские операторы мобильной связи смогли блокировать Полный доступ России к Документам Google просто потому, что команда Навального опубликовала документ, в котором перечислены конкуренты «Единой России». Но когда Apple и Google воспротивились удалению оппозиционного приложения, система перешла от кода к мускулам.

В июле Путин Произошел Закон, обязывающий иностранные ИТ-компании, работающие на российском рынке, открывать офисы в стране. Кремль может сказать, что это сделано для того, чтобы обеспечить соблюдение законов о национальной безопасности России, но на самом деле речь идет о сбрасывании тел на землю за издевательства. Не на всех платформах есть магазины (Твиттер все еще держится), но у Apple и Google есть. Поэтому, когда они не соблюдают требования цензуры, Кремль Я отправил Боевики часами сидят в офисах Google в Москве. Российский парламент тоже вызванный Представители Google и Apple офисы на сеанс в приложении Навального, где им сделали выговор и угрозы. Правительство Он сказал Он назначил определенных сотрудников Google, что он будет возбуждать уголовное дело, если компания не удалит приложение, и то же самое справедливо применимо к Apple.

На следующее утро обе компании свернули и удалили Smart Voting из своих магазинов приложений. Apple тоже сдалась деактивация Специальная эстафета в России, преимущество дизайнер Чтобы гарантировать, что при просмотре Интернета с помощью Safari ни один объект не сможет увидеть, кто является пользователем и что он просматривает. Это, несомненно, увеличило возможности российской (уже могущественной) Федеральной службы безопасности по слежению за интернет-трафиком граждан. YouTube, который широко использовался оппозицией в России с разрешения Удаление Видеоклип, в котором в лагере Навального перечислены имена известных кандидатов от оппозиции, а Telegram заблокировал доступ к избирательным службам Навального.

Катастрофа обнажила дезинформацию десятилетий американской риторики о «интернет-свободе», которая подтолкнула к мнению, что западные технологические компании, работающие в авторитарных странах, приведут к демократии. Например, во время арабской весны многие американские критики игнорируй его В Важность От местных блогов и общественных организаций до описания движений как «Твиттер-революция». 2010 г. Речь Госсекретарь США Хиллари Клинтон о том, как авторитарные режимы используют Интернет в своих интересах, но все же отражает преобладающее мнение о том, что более западные технологии в условиях диктатуры укрепят «свободу». Согласно другим утверждениям, именно физическое присутствие этих компаний в России сделало их уязвимыми для воли Путина.