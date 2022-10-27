В России хотят запретить «пропаганду ЛГБТ» среди всех возрастов

27 октября — В четверг российские законодатели поддержали законопроект, который распространит действующий запрет на пропаганду «гей-пропаганды» среди детей на людей всех возрастов, что критики считают попыткой дальнейшего запугивания и угнетения сексуальных меньшинств.

Власти уже использовали существующие законы, чтобы остановить гей-парады и задержать активистов за права геев.

Согласно новому законопроекту, единогласно принятому в первом чтении Государственной Думой, любое событие или действие, которое может быть сочтено пропагандирующим гомосексуализм — в Интернете, в кино, в книгах, в рекламе или на публике — может повлечь за собой крупный штраф.

Законодатели говорят, что выступают за мораль перед лицом того, что они называют «нерусскими» либеральными ценностями, продвигаемыми Западом, но правозащитные группы говорят, что эти шаги направлены на криминализацию представительства меньшинств, таких как лесбиянки, геи, бисексуалы. и трансгендеров (ЛГБТ) в общественной жизни.

Согласно законодательству, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 400 000 рублей (6500 долларов США) за пропаганду «геев и трансгендеров».

Юридическим лицам грозит штраф до 5 млн рублей, а осужденным за преступления иностранцам грозит депортация из России.

«Гибридная война»

Один из главных авторов законопроекта, депутат Александр Хайнштейн, отрицал, что он представляет собой акт цензуры.

Мы не запрещаем упоминать ЛГБТ как явление. «Мы запрещаем рекламу, и здесь очень важны формулировки», — сказал он на слушаниях на прошлой неделе.

Он сказал: «Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры являются элементами смешанной войны, и в этой гибридной войне мы должны защищать наши ценности, наше общество и наших детей».

ЛГБТ-сеть, оказывающая юридическую помощь, назвала законопроект «нелепой» попыткой унизить и дискриминировать ЛГБТ-сообщество.

«Законодатели отмечают, что дееспособное взрослое население не в состоянии выбирать, что им говорить, смотреть и читать», — сказала она.

«По сути, то, что происходит, — это полная отмена ЛГБТ+ государством», — заявил Reuters представитель ЛГБТ-сети.

«Они хотят помешать нам не только говорить о себе или каким-то образом показывать свои чувства нашим партнерам, но и стереть любое упоминание о нас в культуре: книгах, фильмах, СМИ и тому подобное», — заявили они.

TikTok, приложение для обмена видео, было оштрафован 3 миллиона рублей в этом месяце за продвижение «видео с ЛГБТ-тематикой», а российский медиарегулятор попросил издательства рассмотреть возможность изъятия из продажи всех книг, содержащих «пропаганду ЛГБТ».

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