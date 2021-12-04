В России Musk Mania — дань силе звезд

NSОдин из самых модных «мемов» в России — стихотворение Илона Маска — генерального директора Tesla, основателя SpaceX, амбициозного колонизатора Марса и любимого россиянина международного уровня.

«Как тебе это, Илон Маск?» Толковые фразы в онлайн-сатире о технологическом интеллекте России. Примеры включают выбоины, покрытые травой, или старый автомобиль, движущийся в противоположном направлении по шоссе.

Маск, который также является поклонником мемов, ответил на одно из сообщений на русском языке: «Хахахаха, как здорово».

Как будто русским нужен был еще один повод, чтобы его обожать.

Маск — редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей привлекательностью в стране, на которую нелегко повлиять, особенно со стороны. но почему?

Некоторые говорят, что это его приключения в космосе, тема советских времен для россиян.

Но другие отмечают, что фанатская база Маска — это комментарий к российскому обществу, в котором большие возможности и предпринимательские ходы — редкость. Или, может быть, это реакция на богатого, защищаемого государством олигарха, которого часто обвиняют в коррупции и которому не хватает эксцентричности Маска в Интернете.



В то время как у богатого Маска есть критики в Соединенных Штатах и ​​в других странах — во многом из-за налоговых проблем и его жесткого стиля — его фан-клуб в России простирается до Кремля.

История Маска — иммиграция в Соединенные Штаты из Южной Африки и успех — многие россияне считают вдохновляющей.

— говорит Алексей Фирсов, основатель компании Platforma, занимающейся социологическими исследованиями и консалтингом, которая написала отчет о массовой популярности Маска в России.

«Российская среда не могла создать эту культовую фигуру, которую легко импортировать, потому что Маск не связан с каким-то миллиардером с Уолл-стрит, он не является гражданином США и ведет дела с Россией. Поэтому его не считают посторонним и этот образ важен для класса людей, которым он нужен ».

В то время как у богатого Маска есть критики в Соединенных Штатах и ​​в других странах — во многом из-за налоговых проблем и его жесткого стиля — его фан-клуб в России простирается до Кремля.

В феврале Маск пожаловался на Кремль в Twitter, чтобы тот потребовал встречи с президентом Владимиром Путиным в приложении социальной сети Clubhouse. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, хотя очная конфронтация между Путиным и Маском в настоящее время не ведется, она определенно не состоится через Club House. Вашингтон Пост Что Москва действительно заинтересована.

«Путин очень интересуется темой технологий, инноваций и мудрых идей, и мы убеждены, что в этой области есть много очень интересных тем, о которых он может поговорить с Маском. Президент очень ценит возможность пообщаться с этими мечтателями». — говорит Песков.

Через несколько месяцев после того, как Маск попросил Путина поговорить в сети, Кремль направил Маску собственный запрос. Песков, официальный представитель Кремля, пригласил Маска выступить на студенческом форуме по видеосвязи.

Новинка Павла Антонова «Работа Марса». Черная точка — это его требование (Фотография Оксаны Юшко для The Washington Post)

Маск согласился, шокировав начинающих ученых-ракетчиков, которые задавали Маску вопросы во время 45-минутного сеанса в мае.

«Теперь мои друзья представляют меня людям как человека, который разговаривал с Илоном Маском», — сказал 19-летний Даниил Гаврилов, второкурсник и член RocketLAV, группы, которая делает модели ракет.

«Он был источником вдохновения для меня с детства, — сказал Гаврилов о Маске. «Для меня он тот, кто ставит невозможные цели, а затем достигает их, а не только строит ракеты».

Во время своего выступления Маск почтил память российских ученых Константина Циолковского и Сергея Королёва, архитектора советской космической программы. Он также сказал: «Мы близки к открытию присутствия Tesla в России, и я думаю, что это было бы здорово».

«В России много талантов и энергии», — сказал Маск аудитории. «Я надеюсь, что энергия будет продолжаться и в будущем, и я просто хотел бы настоятельно призвать людей стремиться сделать будущее лучше, чем прошлое, и с оптимизмом смотреть в будущее».

В 2001 году Маск посетил Москву для поиска перепрофилированных межконтинентальных баллистических ракет. Он только начал свои космические поиски и хотел отправить что-нибудь — что угодно — на Марс.

Русские не предложили Маску такой выгодной сделки, как он надеялся. Этот опыт, описанный его соратниками как унизительный, побудил Маска создать свои собственные ракеты. В следующем году он основал SpaceX.

С тех пор он является постоянным держателем шипа для российского космического агентства Роскосмос.

Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск — вызывает огромное восхищение в России (GT)

Маск и Дмитрий Рогозин, директор Роскосмоса, были вовлечены во множество публичных ссор. После того, как США в 2014 году наложили санкции на Рогозина за его роль в аннексии Крыма у Украины, он предложил американским астронавтам, которые в то время зависели от российских ракет, чтобы добраться до Международной космической станции, добраться туда, прыгнув на батуте.

После того, как в мае SpaceX нарушила девятилетнюю монополию России на транспортировку экипажей на космическую станцию ​​и отправила на орбиту двух американских астронавтов, Маск пошутил: «Батут работает».

Споры только повысили популярность Маска среди россиян. Социолог Фирсов сказал, что Маск «противоречит российским стереотипам в отношении космических программ, которые в основном носят бюрократический характер и лишены воображения, в отличие от Маска в его планах на Марс».

Даже Рогозин кажется фанатом, хотя и неохотно.

Рогозин заявил в августе по российскому государственному телевидению, что сделает три специальных приглашения на запуск российского космического корабля «Союз МС-19»: приглашение Маску, «которого мы уважаем в России», и другим космическим авантюристам Джеффу Безосу и Ричарду Брэнсону. Рогозин также предлагал съесть мускус к чаю.

«Я надеюсь, что однажды наш миллиардер начнет тратить свои деньги не на обычные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и расширение знаний о космосе», — сказал Рогозин в июле в Твиттере.

Маск ответил двумя смайликами, чтобы аплодировать.

Жизненное предназначение Павла Антонова восходит к фильму 2016 года. ПассажирыРомантическая научно-фантастическая история, действие которой происходит на борту роскошного космического корабля. Один из персонажей — Артур, Android-бармен, которого играет Майкл Шин. Артур улыбается среди хаоса.

«Я сразу подумал, что Маску обязательно понадобится такой человек, который отвлекал бы от всех хлопот», — говорит Антонов. «Как минимум час вы можете посидеть в баре, забыть обо всем и поговорить на нейтральные темы. С тех пор я решил, что хочу быть первым барменом на Марсе».

Бармен Павел Антонов в рубашке от Илона Маска наливает коктейль Марс (Фотография Оксаны Юшко для The Washington Post)

Чтобы привлечь внимание Маска, 29-летний Антонов, бармен The Bix в Москве, в апреле начал кампанию в социальных сетях. Попробуйте писать в Твиттере о Маске на русском и английском языках. В одном из своих постов в Instagram космонавт в скафандре держит в руке камеру для коктейлей.

Вы не получили ответа от Маска, но Антонов получил подтверждение. В августе SpaceX опубликовала должность «миксолога космодрома».

С тех пор Антонов получил «Марсианский инструмент» со своим именем — новый подарок от друга.

Антонов также усовершенствовал фирменный коктейль для Марса. По словам Антонова, он ярко-синий, символизирующий космос, с вишнево-красным, падающим, как красная планета.

«Возможно, самое важное, что вдохновило меня последовать примеру Маска, было то, что он сказал, что не нужно бояться неудач», — говорит Антонов. «Я думаю, здесь, в России, если вы сделаете одну ошибку, он последует за ней. Похоже, что его точка зрения состоит в том, что, если вы сделаете ошибку, вы получите опыт и извлечете уроки из нее, и вы больше не сделаете этого. Я думаю, что это так. уникальный для людей в России ».

Товары с мускусом можно легко найти в Интернете. Первый — это толстовка с маской как символ русского православия. Другой, основанный дизайнером Кириллом Караваевым, запечатлел вирусные моменты мускуса с помощью своевременного дизайна. Футболка с мультяшным Маском, прыгающим на батуте, была выпущена ранее в этом году — отсылка к удару Маска на батуте Рогозину.

На одной из бестселлеров Караваева было изображение лица Маска и слова: «Как тебе это нравится, Илон Маск?» — Популярный русский мем.

«Я сам его носил, — сказал Караваев, который водит Tesla. «Вы можете почувствовать, что люди здесь действительно любят мускус и хотят носить что-то с его изображением». (По оценкам, на улицах России стоит около 200 автомобилей Tesla, хотя официальных продаж и станций зарядки нет.)

«Я думаю, что он нравится русским, потому что он переворачивает правила и институты с ног на голову, чтобы создать что-то новое», — говорит Караваев. «Может быть, в России нам нравятся такие люди».

© Вашингтон Пост