В российской антивоенной кампании студенты сдают учителей, которые выражают свое несогласие

РИГА, Латвия. Когда ученики Ирины Джейн на западе России спросили, почему они запретили посещать европейские спортивные соревнования, 55-летний учитель начал свою проповедь против вторжения России в Украину. «Пока Россия не будет вести себя цивилизованно, это будет продолжаться вечно», — возмутилась она, добавив, что поддерживает европейское эмбарго. Россия хотела добраться до Киева, свергнуть Зеленского и правительство. «Это суверенная страна», — сказала она. «Там есть суверенное правительство».

Она и не подозревала, что ее ученики записывают ее гнев и что копия этого материала попадет в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело в соответствии с новым национальным законом, запрещающим ложную информацию о вооруженных силах.

Джейн — одна из по крайней мере четырех учителей, недавно переданных учениками или родителями за антивоенную риторику, что является ярким примером стремления правительства выявить и наказать лиц, критикующих вторжение.

Это кампания с мрачными советскими отголосками, вдохновленная в прошлом месяце президентом Владимиром Путиным, который похвалил русских за их способность определять «подонков и предателей» и «выплевывать их, как мух».

«Я убежден, что это необходимое и самоочищение общества только укрепит нашу страну», — заявил Путин 16 марта в телеобращении, обвинив Запад в желании использовать «пятую колонну» для уничтожения России.

За последние несколько недель список «Предатели и врагиОно появилось в Интернете и было опубликовано Комитетом защиты национальных интересов — теневой группой, претендующей на обязанность разоблачать общественных деятелей, поддерживающих «антироссийские» санкции и политическое давление.

Правительство Калининградской области разослало местным жителям текстовые сообщения с призывом сообщать о «агитаторах и мошенниках», которые подрывают «спецоперацию в Украине», сообщает российская газета. Новая газета. Череда активистов, журналистов и оппозиционных политиков обнаружила на своих дверях слово «предатель» и гнусные граффити. READ Баккейцы обыграли Утеса на Rose Bowl Classic

Путинская военная пропаганда превратилась в «патриотические» уроки в российских школах

Никита Петров, давний историк московской правозащитной группы «Мемориал», сказал, что суд был упразднен в декабре после многолетнего давления правительства на группу.

Противники войны могут легко нарушить закон, учитывая новые правила цензуры. Недавние дополнения к Уголовному кодексу делают незаконными клевету на вооруженные силы или публикацию «ложной» информации о вооруженных силах, что на практике означает все, что противоречит официальным отчетам правительства.

Случаи детей, о которых сообщают учителям, напоминают о юном советском народном герое Павлике Морозове, чей отец, по легенде, предал власти за свою антисоветскую активность. Поколения советских детей поощряли быть похожими на Павлика, проявлять лояльность государству превыше всего.

Сегодняшняя российская пропаганда делает акцент на подобных темах. «Быть ​​человеком, быть хорошим гражданином, быть нравственным — значит отождествлять себя с государством и специально знать государственный язык», — сказал Ян Гарнер, историк российской пропаганды. «Особенно это касается молодежи, — сказал он, — которую Кремль надеется превратить в послушных граждан.

В течение нескольких недель после вторжения российские социальные сети были заполнены изображениями школьников, посещающих специальные уроки патриотизма или позирующих для фотографий, когда они складывали букву Z — символ, обозначающий поддержку войны.

Министр образования Сергей Кравцов заявил в начале марта, что более 5 миллионов детей по всей России посмотрели урок «Защитники мира». Это было частью подготовленной правительством серии статей, рецензированных The Washington Post, в которых продвигаются многие аргументы и оправдания Кремля для нападения на Украину.

По словам Павла Чехова, президента Ассоциации юристов-правозащитников, которая сейчас представляет генерала, до своей отставки под давлением в этом месяце Джейн преподавала английский язык восьмиклассникам в Пензе, в 400 милях к юго-востоку от Москвы. Запросы комментариев. READ Циципас и Рублев соперничают за последнее место в Роттердаме

Чехов сказал, что ответ Джен на вопросы студентов о том, почему они не могут участвовать в спортивных соревнованиях, был «эмоциональным». «Кто-то записал этот разговор, а затем сообщил об этом в полицию». Запись была передана федеральным властям, которые 30 марта возбудили уголовное дело по новому закону о цензуре.

а Копия регистрации Он быстро распространяется в Интернете. В нем можно услышать, как Ген спорит со своими учениками. Одна из девочек, кажется, не соглашается с критикой вторжения учителем, говоря, что «мы не знаем всех деталей».

«Точно, вы ничего не знаете. Общие ответы» Посмотрите 100, 200 разных независимых источников… У нас тоталитарный режим. Любое несогласие считается интеллектуальным преступлением».

«Мы страна-изгой! Мы Северная Корея». «Нас сейчас нигде не принимают».

По сообщению российских СМИ, информаторы передали множество военных критиков, в том числе дьякона, который поделился своими взглядами с прихожанами и коллегами.

По словам его адвоката Станислава Селезнева, 17-летний подросток из сибирского города Новосибирска находится под следствием в связи с репортажем о военных новостях, которым он поделился в чате в социальной сети Telegram. Он сказал, что, возможно, правоохранительные органы следили за группой или что один из 400 участников сообщил о своем клиенте.

Преследованию подверглись и несколько других учителей, в том числе преподаватель университета в Сибирско-Амурской области, которая была оштрафована за распространение среди своих студентов «ложной информации» о военных действиях России на Украине. Районный суд. Суд добавил, что свидетели оскорбительной лекции дали показания, которые помогли доказать вину учителя.

На острове Сахалин, у тихоокеанского побережья России, еще один учитель английского языка был тайно зарегистрирован студентом в прошлом месяце. Она была уволена с работы и оштрафована на 30 000 рублей (около 375 долларов) судом, который заявил, что она дискредитировала российские силы. READ Виталий Миколенко: защитник «Эвертона» и Украины напал на российских игроков в непристойном посте в Instagram | футбольные новости

Учитель Марина Дуброва сказала Сибирский новостной сайт Связан с финансируемым США Радио Свободная Европа / Радио Свобода, которое назвало войну ошибкой во время дискуссий после увольнения. Дуброва сказала, что запись с комментариями ученицы попала в полицию — возможно, через родителей, хотя она не уверена. На запросы Washington Post о комментариях она не ответила.

«В понедельник утром в школе меня встретили словами: «Марина Гусмановна, к вам приехала милиция», — рассказала Дуброва в интервью, назвав свое официальное имя с фамилией.

На меня был составлен протокол, и в тот же день состоялся суд. Я объяснил свою позицию тем, что президент нашей страны – это просто человек, который, как и все, может ошибаться. И я считаю это решение неправильным, — продолжила Дуброва.