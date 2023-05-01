



В российской армии сменился начальник тыла



Написано штатными авторами AFP.



Москва (AFP) 30 апреля 2023 г.













В воскресенье российские военные сменили своего высшего генерала, отвечающего за логистику, в преддверии ожидаемой контратаки из Киева.

Это заявление было сделано после того, как несколько дней ходили слухи о том, что полковник Михаил Мезинцев был уволен в связи с британскими санкциями за участие в осаде украинского города Мариуполя, который был захвачен российскими войсками годом ранее.

В заявлении Минобороны России говорится, что Мизинцева сменил бывший сотрудник Росгвардии Алексей Кузьменков.

«Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, ответственного за тыловое обеспечение Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.

В заявлении не говорится, почему Мизинцева заменили всего через семь месяцев работы.

Прозванный некоторыми западными СМИ «мясником Мариуполя», Мизинцев был назначен в логистический центр через несколько дней после того, как в сентябре прошлого года президент Владимир Путин объявил мобилизационную кампанию.

На прошлой неделе несколько влиятельных российских военных корреспондентов сообщили, что Мизинцев, скорее всего, будет отстранен от должности.

Кремлевское наступление на Украине выявило серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением российских вооруженных сил, которые стали особенно очевидны во время прошлогодней хаотичной мобилизационной кампании.

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