По данным Минфина России, доходы федерального бюджета составили за первые два месяца 2023 г. на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего в этот период в государственную казну поступило 1,263 трлн рублей.

Параллельно с сокращением доходов происходит значительное увеличение государственных расходов. Расходы бюджета в январе-феврале составили 5,744 трлн рублей, увеличившись на 52 процента в годовом исчислении.

Цифры показывают, что всего за два месяца накопился огромный дефицит бюджета в 2 миллиарда 581 триллион рублей, или около 45 процентов.

Падение доходов связано со все более проблематичными продажами нефти и газа в России. По данным Минфина, доходы нефтяной отрасли составили 947 млрд рублей, сократившись на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Снижение следует также за ограничением цен, которое западные страны ввели для России 5 февраля, а также как приостановка продаж природного газа по трубопроводу в Европейский Союз.

Традиционно доходы от реализации сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа составляли около половины федерального бюджета России.

Но другие отрасли приносят меньше денег в российскую казну. Предполагаемые доходы, не связанные с нефтью, сократились на 9 процентов в годовом исчислении, большая часть которых, как утверждается, связана с более низкими налогами на прибыль.

Бюджетные проблемы теперь нависают над российской экономикой, и федеральному правительству будет все труднее финансировать нападение на Украину.

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Однако в Минфине говорят, что бюджетные диспропорции будут преодолены. Она говорит, что поправки в Налоговый кодекс постепенно помогут восстановить уровень доходов от нефтегазовой отрасли.

По данным министерства, высокий уровень расходов можно объяснить «скоростью заключения договоров и прогрессом в финансировании некоторых договорных расходов на начало 2023 года». поставить в известность.