20-летний Никита Авров погиб на Украине, когда служил наводчиком на российском танке.

На его похоронах во вторник произносившие панегирик не оставили сомнений: солдат погиб за благое дело, за свою российскую Родину.

Перед домом его семьи в маленьком городке Луга, в 150 км к югу от Санкт-Петербурга, ненадолго выставлен гроб Аврова, окруженный траурными венками, а рядом с ним развевается флаг мотострелковой дивизии.

Около 60 человек вышли отдать дань уважения солдату, родившемуся после прихода к власти президента России Владимира Путина в 2000 году.

Скорбящие также провели церемонию у воинского мемориала, где рядом с памятниками советским воинам, погибшим во Второй мировой войне и Афганистане, зажжен вечный огонь.

Пятеро солдат в меховых беретах и ​​их командир несут гроб на кладбище под заунывный звук духового оркестра и стреляют из винтовок в воздух.

В этом городе с населением 30 000 человек мало смысла от кровавой военной операции в соседней Украине, которая была начата 24 февраля российскими войсками в ответ на ожесточенное сопротивление украинских сил, изображаемых Москвой как неонацистские полчища.

На некоторых автомобилях есть наклейки с буквой Z, которые стали символом патриотической поддержки российской операции.

По данным местных властей, Авров был наводчиком: заряжал орудия штурмового танка.

Он умер в конце марта в Изюме, небольшом городке на востоке Украины, оккупированном российскими войсками, стратегически расположенном между городами Харьков и Славянск.

— «Силы зла» —

Будь то военные чины или священнослужители, те, кто выступает на поминальных церемониях, расценивают его смерть как национальную жертву.

«Он погиб за нашу Родину, за покой каждого из нас, за борьбу с неонацистами и националистами в Украине», — говорит муниципальный чиновник Алексей Голубев, когда покойный получил посмертно медаль «За отвагу».

Полковник Сергей Никитин говорит: «Когда Россия проявляет слабость, некоторые нечистые на руку люди пытаются поставить ее на колени… Но они не смогут с этим справиться!».

История продолжается

Его речь перекликается с официальной риторикой Москвы о том, что Запад воспользовался слабостью России после распада Советского Союза и подчинил себе Украину.

В соседней русской православной церкви священник делает те же патриотические замечания.

«Никита не боялся злых сил. Он защищал нас, чтобы у нас была спокойная атмосфера», — говорит отец Николай, когда на панегирик собирается около 200 человек.

Снаружи стоят двое бывших одноклассников Аврова, имена которых упоминаются Сергеем и Антоном.

«Никита был солдатом и погиб в бою. Это подвиг», — говорит Сергей.

А Антон добавляет: «Мы должны защищать нашу страну. Это правда, что лучше умереть».

— «Нет оправдания» —

Среди присутствующих женщин вокруг таких смертей царит грустное настроение.

Точное число российских солдат, убитых на Украине, неизвестно, а официальный представитель Кремля на прошлой неделе признал, что они были «значительными». В последний раз Россия сообщала о 1351 смерти 25 марта.

«Это так больно, так страшно, когда они умирают такими молодыми», — говорит Анна Королева, 59-летняя соседка, которая держит в руках две гвоздики.

Россияне тщательно подбирают слова, поскольку им грозит тюремное заключение, если их признают виновными в «ложных» заявлениях о деятельности военных в Украине.

На кладбище встревожилась другая женщина, 48-летняя Светлана, которая предпочла не называть свою фамилию.

«Страшно даже представить, что чувствует мать. Врагу такого не пожелаешь. Какая печаль. Что за ужасы творятся, что матери теряют детей? Этому не может быть оправдания», — говорит она.

Мощность / КДВ