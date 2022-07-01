В российском суде начался суд над звездой WNBA Бритни Гренье

Американская баскетболистка Бритни Гренье предстала перед судом в пятницу, через 4 с половиной месяца после того, как ее арестовали за хранение масла каннабиса, когда она возвращалась играть за российскую команду, по делу, разгоревшемуся на фоне напряженных отношений между Москвой и Москвой. Вашингтон.

Первоначальное судебное слушание, которое было отложено до 7 июля, стало самым большим публичным взаимодействием между Гринер и репортерами со времен Phoenix Mercury Center. Двукратный олимпийский чемпион США был арестован в феврале в московском аэропорту Шереметьево.

31-летнего Грейнера доставили в зал суда в пригороде столицы Химки в наручниках и в рубашке Джими Хендрикса. В закрытом предварительном слушании В понедельник срок ее содержания под стражей был продлен еще на шесть месяцев, до 20 декабря.

Полиция сообщила, что при задержании в аэропорту у нее были банки с вейпом с маслом каннабиса. Вам может грозить до 10 лет лишения свободы, если вас признают виновным в перевозке наркотиков в крупном размере.

Оправданы менее 1% фигурантов уголовных дел в России, и, в отличие от судов США, оправдательные приговоры могут быть признаны недействительными.

Государственное информационное агентство ТАСС процитировало заявление Гринер в суде, что она понимает обвинения, но не будет комментировать их более подробно, пока позже.

Сторона обвинения допросила двух свидетелей: сотрудника таможни аэропорта, выступавшего на открытом заседании, и неизвестного свидетеля на закрытом заседании. Об этом сообщает государственное информационное агентство РИА-Новости. Она добавила, что суд был отложен на неделю из-за неявки двух других свидетелей.

«Я не хочу говорить о деталях дела и предъявленных обвинений и комментировать нашу позицию по ним, потому что делать это слишком рано», — заявил журналистам за пределами суда адвокат Грейнера Александр Бойков.

Бойков также сообщил РИА-Новости, что тренируется в изоляторе. Российское Business FM сообщило, что Грейнер, которая временами улыбалась, сказала, что хотела бы больше заниматься спортом и что ей трудно, потому что она не понимает по-русски.

Ее дело относится к очень низкой точке в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Грейнер был арестован менее чем за неделю до того, как Россия ввела войска в Украину, что обострило и без того высокую напряженность в отношениях между двумя странами. Затем Соединенные Штаты ввели широкие санкции против Москвы, а Россия осудила Соединенные Штаты за отправку оружия на Украину.

Элизабет Радд, временный поверенный в делах США в Москве, была в суде и сказала, что разговаривала с Грейнером, который «преуспевает в этих сложных обстоятельствах».

«Российская Федерация незаконно арестовала Бритни Грейнер, — сказал Радд. «Практика незаконного задержания неприемлема, где бы она ни происходила, и представляет угрозу безопасности всех, кто путешествует, работает и проживает за границей».

Она сказала, что правительство США на самом высоком уровне «усердно работает над тем, чтобы Бритни и все несправедливо задержанные американские граждане благополучно вернулись домой».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу отрицал, что политика сыграла роль в аресте и суде над Гренье.

«Факты таковы, что известный спортсмен был задержан при хранении запрещенных препаратов, содержащих наркотические вещества», — заявил Песков журналистам. «В свете того, что я сказал, это не может быть политически мотивировано», — добавил он.

Сторонники Грейнер держались в тени в надежде на тихое решение до мая, когда Государственный департамент реклассифицировал ее как несправедливо задержанную и передал надзор за ее делом своему специальному посланнику президента по делам заложников — фактически главному переговорщику правительства США.

Жена Грейнера, Шерил Президент Джо Байден призвал ее добиться освобождения, назвав ее «политической пешкой».

«Было приятно видеть ее на некоторых из этих фотографий, но она жесткая. Каждый раз это напоминание о том, что их коллега, их друг был несправедливо заключен в тюрьму в другой стране», — сказала в понедельник тренер «Финикс Меркьюри» Ванесса Найгаард.

Тренер надеялся, что Байден «предпримет шаги, чтобы она вернулась домой».

Сторонники Гринера поощряли обмен пленными, подобный тому, который произошел в апреле, когда ветеран морской пехоты Тревор Рид был обменян на российского летчика, осужденного за торговлю наркотиками.

Российские СМИ неоднократно высказывали предположения о том, что ее могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута по прозвищу «Торговец смертью», отбывающего 25-летний тюремный срок за сговор с целью убийства американских граждан и оказание помощи террористической организации.

Россия годами агитирует за освобождение Бута. Но большой контраст между делом Гринера, которое связано с предполагаемым владением картриджами для электронных сигарет, содержащими масло каннабиса, и глобальными сделками Бута со смертоносным оружием может сделать такой компромисс неприятным для Соединенных Штатов.

Другие предположили, что его можно обменять на Пола Уилана. бывший директор морской пехоты и службы безопасности, отбывающий 16-летний тюремный срок за шпионаж, который Соединенные Штаты неоднократно называли режимом.