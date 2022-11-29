В российско-украинской войне Турция выделяется как геополитическая дикая карта

Для большинства западных лидеров отношения Эрдогана и Путина привели к нескольким важным дипломатическим прорывам, но также и к совершенно новому набору дипломатических головных болей, поскольку они противоречат усилиям Запада по наказанию российской экономики и изоляции Путина на мировой арене от начало. Российские танки получили приказ перейти украинскую границу в феврале.

В последние месяцы Эрдоган провел серию встреч и телефонных разговоров с президентом России по вопросам совместного энергетического сотрудничества, новых торговых отношений, сделок, позволяющих Украине безопасно экспортировать свое зерно, и многого другого.

Когда в октябре президент России Владимир Путин отпраздновал свое 70-летие, он не получил никаких пожеланий от лидеров Запада, за одним заметным исключением: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В то время как другие лидеры НАТО молча обращались с Путиным с тех пор, как он начал войну в Украине в этом году, Эрдоган поступил наоборот.

Когда в октябре президент России Владимир Путин отпраздновал свое 70-летие, он не получил никаких пожеланий от лидеров Запада, за одним заметным исключением: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В то время как другие лидеры НАТО молча обращались с Путиным с тех пор, как он начал войну в Украине в этом году, Эрдоган поступил наоборот.

В последние месяцы Эрдоган провел серию встреч и телефонных разговоров с президентом России по вопросам совместного энергетического сотрудничества, новых торговых отношений, сделок, позволяющих Украине безопасно экспортировать свое зерно, и многого другого.

Для большинства западных лидеров отношения Эрдогана и Путина привели к нескольким важным дипломатическим прорывам, но также и к совершенно новому набору дипломатических головных болей, поскольку они противоречат усилиям Запада по наказанию российской экономики и изоляции Путина на мировой арене от начало. Российские танки получили приказ перейти украинскую границу в феврале.

Война на Украине высветила новые разногласия между НАТО и Турцией. Эрдоган пытался позиционировать себя как крупного торговца между Россией и Западом и извлекать выгоду из того, как война подорвала влияние Москвы за рубежом, но при этом он рискует подорвать и без того натянутые отношения с западными союзниками Турции.

«Турция хочет, чтобы ее считали страной, которая может укрепить доверие между Россией и Украиной, чтобы наконец посадить их за стол переговоров», — сказал Люк Коффи, исследователь из Хадсоновского института. Также нет сомнений, что Турция выиграет от слабости России в результате этой войны.

Согласно интервью с несколькими американскими законодателями, а также американскими и европейскими официальными лицами, члены НАТО пришли к общему мнению, что НАТО не может жить без членства Турции, но жить с этим все еще дорого.

Почему-то это нужно и Европе и России [Erdogan]«Поэтому он всегда может поставить свои интересы на первое место», — сказала Рэйчел Риццо, эксперт по европейской безопасности в Атлантическом совете.

Стороннему наблюдателю политика Турции в отношении войны на Украине кажется крайне геополитической дикой картой.

Эрдоган осудил российское вторжение, отказался признать ее претензии на украинскую территорию и оказал жизненно важную военную помощь Вооруженным силам Украины для отражения российского военного наступления, в том числе флот вооруженных беспилотников, которые заставили украинские силы петь от радости (Буквально). Но, с другой стороны, когда Запад ввел карательные санкции против России, Эрдоган предложил Кремлю экономическую гавань, расширив экономические связи между двумя странами и начав переговоры о превращении Турции в крупный центр поставок российского природного газа.

Но в лучших традициях Большой игры Эрдоган также помог обменяться пленными между Россией и Украиной, в том числе для британских и американских граждан, сражающихся за Украину, и заключил сделку, позволяющую экспортировать украинское зерно с безопасным проходом после российской блокады через Украину. Черное море. Уменьшение ценовых потрясений, которые нарушают глобальные рынки продуктов питания и товаров.

Сам Эрдоган даже хвастался, что он единственный лидер, который может усадить Путина за стол переговоров, после того как российский президент временно отказался от зерновой сделки, а затем вернулся к ней в этом месяце благодаря уговорам турецкого лидера. «[Putin] Не соглашайтесь открывать этот зерновой проход через других. А со мной, когда он позвал меня… сразу же открыл зерновой ряд» Собеседование с турецкой телекомпанией.

Но есть еще предательство Турции. В последние годы Эрдоган разозлил союзников по НАТО, укрепив военные связи с Россией, в том числе закупив передовые российские системы ПВО, несмотря на яростные возражения западного альянса, а в последнее время став Большой спойлер о планах Финляндии и Швеции по быстрому вступлению в НАТО после вторжения России в Украину.

В НАТО широко распространено мнение, что Эрдоган в первую очередь заботится о себе, независимо от того, совпадает ли это с интересами альянса, согласно интервью с полдюжиной американских и европейских дипломатов, все из которых говорили. При условии анонимности обсуждать деликатные вопросы более открыто.

«Турция делает достаточно, чтобы оставаться в хороших отношениях с обеими сторонами, и недостаточно, чтобы перейти какие-либо красные линии», — сказал западный чиновник.

Но, по крайней мере, с точки зрения Турции, в политике Эрдогана в отношении Украины есть логика и последовательность, считает Сонер Чагаптай, эксперт по Турции из Вашингтонского института ближневосточной политики.

«Политика Турции в отношении Украины является проукраинской, но не антироссийской», — сказал Чагаптай. Турция поддерживает Украину в военном отношении и политически нейтральна, но сохраняет открытые экономические отношения с Россией.

Турция, обладающая уникальной геополитической мощью в качестве привратника к Черному морю, хочет предотвратить полное попадание региона под контроль России. В то же время экономическая сплоченность с Россией предложила Турции уникальный финансовый путь спасения в то время, когда она борется с растущей инфляцией и огромным дефицитом счета текущих операций, и все это в преддверии выборов в следующем году.

«В интересах Турции предотвратить российскую экспансию и не сжечь мосты с Вашингтоном и Европой», — сказал Джеймс Джеффри, бывший посол США в Турции и глава ближневосточной программы Центра Вильсона. «Россия важна для нынешнего финансового выживания Турции в очень уязвимый период в финансовой истории Турции».

«В конце, [Erdogan] С Западом, чтобы не дать России победить. Но помимо этого он постарается максимально увеличить позиции Турции в отношениях с Россией, Украиной, Западом и Ближним Востоком.

Посольство Турции в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.

Несмотря на то, что Эрдоган укрепляет экономические связи с Россией, лидеры стран НАТО, похоже, стремятся избежать нападок на президента Турции и скрыть свои внутренние разногласия, демонстрируя уникальную силу, которой он обладает в этом кризисе, поскольку конфликт в Украине продолжается уже десятый месяц.

Во время визита в Турцию в этом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил Турцию за посредничество в сделке по обмену военнопленными и зерном между Россией и Украиной, а также за ее «решительную поддержку права Украины на самооборону».

Посол США в НАТО Джулианна Смит также похвалила Турцию, когда я спросил ее Внешняя политика О своей роли в НАТО и отношениях с Россией. «Роль, которую сыграла Турция в отношении сделки с зерном, была действительно незаменимой, и мы очень благодарны за эту роль», — сказала она. «Турция является важным членом НАТО, и мы ценим то, что они делают для Украины во многих сферах».

Но все перипетии в политике Турции разочаровали ключевых союзников президента США Джо Байдена на Капитолийском холме, который курирует финансирование американской помощи Украине и продажу оружия союзникам, включая Турцию.

«Мы должны осознать, что [Turkey] «Но они также были в некотором роде плохими актерами», — сказала сенатор Жанна Шахин, демократ, входящая в влиятельный сенатский комитет по вооруженным силам и сенатский комитет по международным отношениям. И нам нужно подумать, как мы можем… поощрять их и привлекать к ответственности, когда президент Эрдоган играет плохо».

На вопрос, считает ли он Турцию «надежным союзником по НАТО», сенатор-демократ Крис Кунс ответил: «Они союзник по НАТО».