В русских школах декламируют азбуку и «Возлюби свою армию»

Февраль Курсанты-кадеты в Музее Победы в Москве, посвященном самопожертвованию России и победе над нацистской Германией, 17 февраля 2023 года. (Нанна Хайтманн/The New York Times)

Новая версия российской дальневосточной азбуки начинается со слов «А — Армия, Б — Братство» — и в каждую букву вставлена ​​короткая фраза, например «Люби свою армию».

На соревнованиях по плаванию в южном городе Магнитогорске двое подростков нырнули в бассейн в камуфляжной форме, а другие спортсмены швырнули им в спину автоматы Калашникова.

«Снайперы» были принятой темой для уроков математики в начальной школе в центральной России, с бумажными звездочками, перечисляющими возможные пулевые отверстия на мишени, нарисованной на доске.

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По мере того, как война в Украине приближается к своему 16-му месяцу, образовательные программы по всей России переполнены уроками и внеклассными мероприятиями, вращающимися вокруг военных и патриотических тем.

Эти усилия являются частью расширенной кремлевской кампании по милитаризации российского общества, воспитанию будущих поколений в духе уважения к вооруженным силам и поддержке заявления президента Владимира Путина о том, что «за нашу Родину снова разразилась настоящая война», заявил он в трезвой речи. на церемонии в прошлом месяце.

Барабанная дробь идеологической обработки в основном началась с аннексии Крыма Россией в 2014 году, но тотальное вторжение в Украину ускорило ее. Министерство образования и науки выпускает постоянный поток материалов, в том числе пошаговые планы уроков и примеры из жизни, например видео студенческого концерта, в котором поэзия, танцы и театр объясняют историю зарубежного зарубежья. интеллект.

«Она включает в себя все уровни, от детского сада до университета», — сказал Даниэль Кейн, президент Альянса учителей, независимой российской федерации, действующей из добровольного изгнания. «Они пытаются привлечь всех этих детей, всех студентов к непосредственному участию в поддержке войны».

В течение многих лет российские лидеры пытались принудить своих граждан принять руководство Москвы, отчасти путем запрета посещения школ политическими предметами. Теперь Кремль надеется убедить общественность активно поддерживать военные действия и, когда дело касается молодых мужчин, сражаться.

История продолжается

Однако они также не хотят слишком сильно раздувать патриотический огонь, чтобы русские не начали сомневаться в цели войны. Во многом так же, как Путин воздерживался от введения многочисленных призывов в армию, чтобы избежать разжигания антивоенных настроений, Кремль оставил родителям некоторое пространство, чтобы избежать уроков пропаганды.

В этом отношении они могут надеяться избежать прерывности, возникшей в советское время, когда система образования изображала страну страной коммунистического рога изобилия, в то время как простые россияне видели полки пустыми.

«Им нужен энтузиазм, но они понимают, что если они будут слишком сильно давить, это может подстегнуть организованную оппозицию», — говорит Александра Архипова, социальный антрополог, изучающая реакцию общества на войну. «Они не хотят, чтобы люди протестовали».

Интервью, проведенные за последний месяц с социологами, учителями, родителями и учащимися, а также обзор обширных онлайн-материалов, опубликованных самими школами и местными новостными агентствами, показывают всемерные усилия правительства по продвижению военно-патриотического контента во всех школах. В России 40 000 государственных школ.

Краеугольным камнем инициативы является программа под названием «Важные разговоры», которая началась в сентябре прошлого года. Каждый понедельник в 8:00 в школах предполагается провести собрание, на котором поднимают российский флаг под исполнение государственного гимна, а затем проводят часовую учебную сессию по таким темам, как важные вехи в истории России.

Министр образования Сергей Кравцов не ответил на письменные вопросы. Когда осенью прошлого года программа была представлена ​​официальному изданию ТАСС, он сказал: «Мы хотим, чтобы нынешнее поколение школьников росло в совершенно других традициях, гордилось своей родиной». И официальный Telegram-канал, и сайт публикуют материалы к классу.

«Важные беседы» были дополнены программами с такими названиями, как «Уроки мужества» или «Герои среди нас». Студентам было предложено написать стихи, восхваляющие Родину и подвиги русских воинов. На бесчисленных видеороликах учащиеся начальной школы повторяют фразы вроде: «Все жулики бегут из России, им есть где жить на Западе. Бандиты и содомиты».

Уроки во многом основаны на прошлых конфликтах, особенно на успехах Советского Союза в победе над нацистской Германией. Предложения, основанные на том раннем времени, временами кажутся архаичными, например, поощрять студентов вязать носки для войск.

«Это очень театрально, — говорит Архипова, социальный антрополог. «Это служит доказательством того, что вся война — это правильно, потому что она отражает Вторую мировую войну».

Бесчисленные школы были переименованы в честь погибших солдат, и в изобилии установлены мемориалы. Они включают в себя «парты героев» в классах, на которых часто висит фотография выпускника, которого должны чествовать.

Ветераны часто берутся в классы, чтобы подробно рассказать о своем опыте. В конце апреля в Дмитрове, маленьком подмосковном городе, трое солдат обратились к аудитории, полной школьников от 10 до 15 лет, некоторые из которых размахивали маленькими российскими флажками. В видеофрагменте заседания видно, как один из бойцов говорит о своем желании защитить Родину от «фашистской мерзости».

В целом, однако, не существует однородной рекламной машины, потому что решение о том, как проводить «важные разговоры», остается в основном за администрацией местных школ.

Некоторые учителя придерживаются строгого идеологического подхода. Видео, опубликованное новостным агентством Doxa, показывает, как учитель просит учеников качать кулаками в воздухе, исполняя популярную песню под названием «Я русский». Учитель рявкает: «Тяга должна быть в небо, в НАТО».

Другие учителя даже не упоминают о войне, особенно в таких местах, как Москва, где многие родители не одобряют попытки идеологической обработки своих детей.

Юрий Лапшин, бывший студент-психолог элитной средней школы в Москве, сказал в интервью, что, изучая статью, он нашел примеры уникальных интерпретаций программ. Один учитель математики, например, сказал ученикам, что самый важный разговор в мире касается алгебры, поэтому он посвятил ей урок. В день, который должен быть посвящен концепции «родины», учитель биологии рассказывает о лососе, нерестящемся в реках, где они вылупляются.

Даже когда уроки войны случаются, они иногда терпят неудачу. На посиделке с двумя бойцами над ними издевались студенты одного из техникумов Санкт-Петербурга. Они задавались вопросом, почему сражение в другой стране означает, что они защищают Россию, и как Бог может относиться к убийству других, согласно записям Общества. В местных сообщениях говорится, что официальные лица объявили выговор по крайней мере пяти студентам за их вопросы.

17-летняя Саша Бойченко, ученица средней школы, прошлой осенью посетила четыре сеанса «важных бесед» во Владивостоке, прежде чем ее семья уехала из России. Она помнит, как скучающие студенты смеялись над историческими представлениями. «После занятий мы задавались вопросом, зачем пришли», — сказала она в интервью.

Александр Кондрашев, учитель истории в России с 10-летним стажем, сказал, что этой осенью ждет обновленную версию учебников. В ранней версии, полученной новостной организацией «Медиазона», было обнаружено одно существенное изменение: все ссылки на Киев, столицу Украины, как на отправную точку для России как христианской страны, были удалены.

«Никто не воспринимает «важные разговоры» как изучение чего-то полезного в жизни, вроде физики, математики, географии или знаний с уроков истории», — сказал Кондрашев в интервью.

Несоблюдение принимает различные формы. Альянс учителей сообщил родителям, что они могут официально отказаться от занятий, в то время как некоторые приводят своих детей поздно или звонят по болезни по понедельникам. Эксперты говорят, что эта проблема заставляет некоторых родителей нервничать, особенно учитывая десятки случаев, когда школьные власти сообщали о немотивированных родителях или учениках.

47-летняя женщина по имени Зарема сказала, что беспокоится о своих троих детях в школе в Дагестане. Когда она отправляла своего младшего сына, шестиклассника, на урок «важных разговоров», она сказала ему никогда не вмешиваться в политику. «Теперь мы все здесь всего боимся», — сказала она и попросила не использовать ее полное имя при критике войны.

Россия представила войну в основном как экономическую возможность в бедных регионах, но менее агрессивно в больших городах.

«Они стараются ориентироваться на людей, у которых меньше ресурсов, — сказал в интервью Грег Юдин, российский социолог, проводящий исследования в Принстонском университете. — Они дают вам выбор, который обещает деньги, статус, выгоды и, кроме того, вы будь героем.» Только % молодежи идет в армию, бригад еще много.

С этой целью министерства образования и обороны объявили, что военная подготовка в следующем году станет обязательной для учащихся десятых классов. Девочек научат оказывать первую помощь на поле боя, а мальчиков научат формировать боевые навыки и обращаться с автоматом Калашникова, помимо прочих навыков.

В вузах в учебную программу осенью будет включен обязательный курс под названием «Основы Российского государства».

Юдин отметил, что трек все еще разрабатывается, но сказал, что всплывающие детали, как правило, перекликаются с путинским мировоззрением исключительности России и идеей о том, что борьба с западной гегемонией на протяжении последней тысячи лет будет продолжаться еще тысячелетие.

«Лучший способ мобилизовать это общество — промыть мозги молодежи», — сказал Юдин.

2023 год The ​​New York Times Company