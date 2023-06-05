В русских школах это твоя азбука и «люби свою армию».

Новый выпуск АВС на Дальнем Востоке России начинается со слов «А — Армия, Б — Братство» — и акцентирует каждую фразу. Письмо«Люби свою армию».
Подростки ныряют в бассейн на соревнованиях по плаванию в Магнитогорске. Он носит камуфляжную формуУ других участников к спине были привязаны автоматы Калашникова.
«Снайперы» — популярная тема для уроков математики в начальной школе в центральной России, где бумажные звездочки считают пулевые отверстия в мишени. Меловая доска.
Поскольку война в Украине приближается к 16-му месяцу, образовательные программы по всей России погружены в уроки и внеклассные мероприятия, построенные на военной тематике и патриотизме.
Эти усилия являются частью более широкой кремлевской кампании по милитаризации российского общества, обучению будущих поколений восхищаться военными и президенту Владимиру В. Также для усиления путинского нарратива. Он заявил в трезвой речи На мероприятии в прошлом месяце.
Риторика идеологической обработки началась с аннексией Крыма Россией в 2014 году, но полномасштабное вторжение Украины ускорило ее. Министерство образования и науки публикует серию материалов, в том числе пошаговые планы уроков и примеры из реальной жизни, такие как видео студенческого концерта, в котором поэзия, танец и драма объясняют историю российской внешней разведки.
«Она охватывает все уровни, от детского сада до университета», — сказал Данил Кен, президент Союза учителей, независимого российского союза, работающего в добровольной ссылке. «Они пытаются заставить всех этих детей, всех студентов напрямую поддержать войну».
В течение многих лет российские лидеры пытались заставить своих граждан принять руководство Москвы. Теперь Кремль призывает общественность активно поддерживать военные действия, а когда речь идет о молодых мужчинах, воевать.
Тем не менее, оно не хотело слишком сильно разжигать патриотический огонь, чтобы не подтолкнуть русских к сомнению цели войны. Мистер. Путин не оставил родителям возможности избежать уроков кремлевской пропаганды, точно так же, как Путин неоднократно избегал призыва в армию, чтобы не разжигать антивоенные настроения.
В нем они надеются избежать той разобщенности, которая возникла в советское время, когда система образования изображала страну страной коммунистов, где даже рядовые россияне могли видеть, что полки пусты.
«Им нравится волнение, но они понимают, что если они будут слишком сильно давить, это спровоцирует организованное сопротивление», — говорит Александра Архипова, социальный антрополог, изучающая реакцию общества на войну. Они не хотят, чтобы люди протестовали.
Интервью с социологами, педагогами, родителями и учащимися в прошлом месяце, а также онлайн-обзор подробной информации, опубликованной школами и местными новостными агентствами, показывают комплексные усилия правительства по продвижению военно-патриотического контента во всех 40 000 государственных школ России. .
Краеугольным камнем этих усилий является проект под названием «Критические беседы», запущенный в сентябре прошлого года. Каждый понедельник в 8 часов утра в школах должны проводиться собрания, на которых поднимается российский флаг под исполнение государственного гимна, после чего проводятся часовые занятия в классе на такие темы, как важные вехи в истории России.
Министр образования Сергей Кравцов не ответил на письменные вопросы. Когда программа была представлена прошлой осенью, он сказал Официальное информационное агентство ТАСС заявило: «Нынешнее поколение школьников должно расти в совершенно других традициях и гордиться своей Родиной». Обе телеграммы официальные. Канал и А Веб-сайт Раздайте классные материалы.
Дополнены программами с названиями вроде «Решающие беседы», «Уроки мужества» или «Герои среди нас». Студентам предлагается написать стихи, восхваляющие Родину и подвиги русских воинов. Бесчисленные видеоролики показывают детей начальной школы Чтение Строки типа: «Все мошенники бегут из России; Им есть где жить на Западе; Бандиты, содомиты».
Уроки во многом основаны на предыдущих конфликтах, особенно на победе Советского Союза над нацистской Германией. Предложения, основанные на более ранних временах, такие как поощрение студентов вязать носки для войск, иногда кажутся устаревшими.
Социальный антрополог г. «Это своего рода свидетельство того, что вся война была правильной, потому что она отражала Вторую мировую войну».
Бесчисленные школы были переименованы в честь павших солдат, и в изобилии установлены мемориалы. В их классах есть «стол героев», на котором часто отображается фотография выпускника, которого нужно отметить.
Ветераны часто входят в классы, чтобы рассказать о своем опыте. В конце апреля в Дмитро, подмосковном городке, трое Игроки В комнате, полной студентов в возрасте от 10 до 15 лет, некоторые размахивали маленькими российскими флажками. На видео сеанса видно, как боец говорит о желании защитить свою Родину от «фашистской мерзости».
Однако в целом единого механизма кампании не существует, поскольку решение о том, как проводить «критические беседы», в основном остается за администраторами местных школ.
Некоторые авторы придерживаются жесткого концептуального подхода. На видео, опубликованном информационным агентством Doxa, видно, как учитель просит учеников поднять кулаки в воздух, исполняя популярную песню под названием «Я русский». Автор гавкает: «Бросить в небо, в НАТО».
Другие учителя не упоминали о войне, особенно в таких местах, как Москва, где многие родители не одобряли попытки учить своих детей.
Юрий Лапшин, бывший московский школьник-психолог, рассказал в интервью, что, разбирая статью, нашел примеры уникальных интерпретаций программы. Например, учительница математики сказала ученикам, что самый важный разговор в мире — об алгебре, поэтому она посвятила ей весь урок. В день, который якобы был посвящен концепции «родины», учитель биологии читал лекцию о нересте лосося в реках, где он вылупился.
Даже когда уроки войны происходят, они иногда разваливаются. При встрече с двумя бойцами студенты СПбТУ в основном издевались над ними. Они задавались вопросом, почему воевать в другой стране значит защищать Россию и как Бог отнесется к убийству других. В местных сообщениях говорится, что администраторы объявили выговор как минимум пяти ученикам за их вопросы.
17-летняя Саша Бойченко, старшеклассница, прошлой осенью посетила четыре сессии «Критических бесед» во Владивостоке, прежде чем ее семья уехала из России. Скучающие студенты смеялись над историческими сценами, вспоминает он. «После занятий мы недоумевали, зачем пришли, — сказал он в интервью.
Александр Кондрашев, учитель истории в России с 10-летним стажем, сказал, что этой осенью ждет обновленную версию учебников. Первоначальный экземпляр получен Медиазона Информационное агентство обнаружило фундаментальный сдвиг; Киев, столица Украины, был лишен всех упоминаний о том, что Россия является христианской страной.
«Никто не считает, что «важные разговоры» — это знания в физике, математике, географии или истории, которые пригодятся в жизни», — говорит г-н Уилсон. Кондрашев сказал в интервью.
Несоответствие принимает множество форм. Профсоюз учителей сообщил родителям, что они могут официально отказаться от занятий, а некоторые заявили, что их дети будут опаздывать или звонить по болезни по понедельникам. По словам экспертов, это нарушение заставляет некоторых родителей нервничать, особенно в более чем дюжине случаев, когда школьные власти сообщают о незаинтересованности родителей или учеников.
Зарема, 47-летняя женщина, сказала, что беспокоится о своих трех сыновьях в школе в Дагестане. Отправляя младшего сына, шестиклассника, на занятия по «критическим беседам», она посоветовала ему не вмешиваться в политику. «Теперь мы все здесь всего боимся», — сказал он, попросив не называть его полное имя при критике войны.
Россия в значительной степени представила войну как экономическую возможность в более бедных районах, в то время как оккупация была ограничена в крупных городах.
«Они пытаются нацеливаться на людей с меньшими ресурсами», — сказал в интервью Грег Юдин, российский социолог, занимающийся исследованиями в Принстонском университете, отметив, что их намного больше.
Соответственно, министерства образования и обороны объявили, что военная подготовка станет обязательной для учащихся 10-х классов в следующем году. Девочек научат оказывать первую помощь на поле боя, а мальчиков научат другим навыкам, таким как сборка и обращение с автоматом Калашникова.
В вузах учебная программа осенью включает обязательный курс «Основы Российского государства».
Учебная программа все еще находится в стадии разработки, сэр. Юдин отметил, но какие подробности всплыли, г-ну неясно. Он сказал, что разделяет путинское исключительное мировоззрение России и идею о том, что война, которая велась против западной гегемонии на протяжении последних 1000 лет, будет продолжаться еще 1000 лет. .
«Лучший способ для них мобилизовать это общество — промыть мозги молодежи», — сказал г-н. — сказал Юдин.
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