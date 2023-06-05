В русских школах это твоя азбука и «люби свою армию».

Новый выпуск АВС на Дальнем Востоке России начинается со слов «А — Армия, Б — Братство» — и акцентирует каждую фразу. Письмо«Люби свою армию».

Подростки ныряют в бассейн на соревнованиях по плаванию в Магнитогорске. Он носит камуфляжную формуУ других участников к спине были привязаны автоматы Калашникова.

«Снайперы» — популярная тема для уроков математики в начальной школе в центральной России, где бумажные звездочки считают пулевые отверстия в мишени. Меловая доска.

Поскольку война в Украине приближается к 16-му месяцу, образовательные программы по всей России погружены в уроки и внеклассные мероприятия, построенные на военной тематике и патриотизме.