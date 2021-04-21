В Русском культурном центре подведены итоги художественного конкурса. [PHOTO]

По сценарию Ламан Исмаилова

В Российском культурном и медиацентре в Баку подведены итоги художественного конкурса имени Низами Гянджефи.

Работы оценивало жюри, в которое вошли член правления Ассоциации молодежи России в Азербайджане, общественный деятель Регина Ковалёва, тележурналистка Мехрибан Джасимова и сотрудница бакинского офиса Россотрудничества Кристина Кондратьева, сообщает Trend Live.

Говоря о Низами Ковалева, Регина Ковалева заявила, что произведения поэта призывают к человечности, любви и другим высшим человеческим ценностям.

Финальная часть конкурса прошла в два этапа с участием более 50 человек, среди которых были юные читатели из России. Некоторые участники показали отличные выступления, вызвавшие особый интерес.

Победителями стали Тимур Нурулазаде, Алексей Дзюба, Камила Махтиева (возрастная группа 6-9), Сабина Алекперова, Ряд Гусейнов, Яна Каримова (возрастная группа 10-17 лет), Арзу Мурадова, Сабина Юсипова и Лала Пирамова (18-35 лет). . Возрастная группа).

Произведения азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви переведены на многие языки. Копии редких рукописей его работ, такие как драгоценный жемчуг, хранятся в библиотеках, музеях и известных литературных учреждениях в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Баку, Ташкент, Тебриз, Тегеран, Каир, Стамбул, Дели, Лондон, Париж. и другие.

В пятом (квинтете) поэт открыл живые страницы истории. Нападение русских на город Барда, сказка о русской принцессе, прекрасная Шерин Амазонка, сражения, описанные в различных стихотворениях Низами – все это исторически и географически связано с Азербайджаном в Средние века и с Кавказом. .

Описание внутреннего мира, чувств и мыслей человека, а также динамическое развитие личностей главного героя лежат в основе основной цели и содержания литературной школы Низами.

Низами Гянджафи скончался в 1209 году в своем родном городе Гяндже. Над его могилой воздвигнута величественная могила.

Культурный центр русских медиа работает в Баку с марта 2009 года.

Культурный центр ориентирован на укрепление культурных, образовательных и научных связей между Азербайджаном и Россией.

Учебно-методический центр русского языка; Электронный читальный зал Президентской библиотеки Бориса Ельцина; Информационно-образовательный центр “Русский музей: виртуальный филиал”; Центр инновационного сотрудничества; Информационно-консультационный центр функционирует под контролем Русского культурного центра в Баку.

Культурный центр является местом проведения многих культурных мероприятий, таких как концерты и выставки.

Культурный центр недавно отметил 820-летие Насреддина ат-Туси (1201–1274), одного из видных мусульманских ученых средневековья.

Во встрече приняли участие вице-президент Азербайджанского государственного педагогического университета Фикрет Разаев, доктор лингвистических наук Лейла Вазирова, доцент, кандидат педагогических наук Ягут Рзаева, а также студенты Бакинского государственного университета (БГУ), Бакинского славянского университета ( БГУ). ), Азербайджанский университет языков (АУЯ), Бакинский филиал МГУ и др.

Спикеры подчеркнули вклад ученого в математику, астрономию, географию, медицину и другие области.

Кроме того, Российский информационно-культурный центр в Баку расширил свое партнерство с Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC). Стороны договорились о партнерстве в сфере образования и науки.

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