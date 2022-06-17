В Санкт-Петербурге открывается новая художественная галерея, поддерживаемая государством, поскольку российские коллекционеры уходят с «Арт-Базеля»

Поскольку ведущая мировая художественная ярмарка Art Basel возвращается к своим традиционным июньским датам на этой неделе впервые за три года, новый претендент, Картинная галерея 1703 г.проведет свой первый выпуск в Санкт-Петербурге, Россия, с 16 по 19 июня.

Запуск новой ярмарки совпал с резким прекращением западного туризма в России, поскольку США, Великобритания, Франция и другие страны предупреждают граждан не ездить туда. Это также соответствует растущему нежеланию российских коллекционеров путешествовать в западные страны, такие как Швейцария, на фоне кипящей напряженности, вызванной вторжением России в Украину.

Названный в честь года основания города, 1703 поддерживается государственной энергетической компанией «Газпром». Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Надежда состоит в том, чтобы сделать ярмарку ежегодным культурным событием.

Открытие приурочено к 350-летию со дня рождения Петра Великого, основателя одноименного Санкт-Петербурга. Это также часть файлов Фестиваль культуры Петербургский международный экономический форум, который ежегодно посещает президент Владимир Путин.

Выставка, в которой участвуют 17 российских галерей (одна из Нижнего Новгорода, остальные из Москвы и Санкт-Петербурга), а также экспонируются работы из частных коллекций, проходит в Центральный выставочный зал Манеж.

Но перед открытием выставку раскритиковали как попытку отвлечь внимание от российской агрессии в Украине, которая нанесла ущерб сотням объектов культурного наследия. (не менее одной арт-группы, АЕС+Фотказал Москве в допуске Выставка Победы Видеоработа была показана на мероприятии в знак протеста против войны.)

«Совершенно ясно, что… [fair serves as] Идеологическая поддержка «спецоперации», писал в апреле петербургский культуролог Павел Герасименко, пишет газета. художественная газета. «Необходимо показать активность культурной жизни, создать впечатление нормальности, отвлечь от войны, которую Россия ведет на Украине».

Заявления организаторов выставки и государственных чиновников мало что могут развеять это мнение.

«[1703] подтверждает наш статус современной культурной столицы», — заявил Борис Пиотровский, заместитель губернатора Санкт-Петербурга, в утверждение. «Я надеюсь, что 1703 станет открытым пространством для регулярных встреч художников, коллекционеров, искусствоведов и молодых специалистов».

«Когда Санкт-Петербург строился, это была передовая творческая сила, — добавил Вадим Наввинко, генеральный директор Фонда культурных инициатив «Газпрома». «Точно так же город сегодня приглашает всех, кто говорит на языке искусства».

Губернатор Петербурга Александр Беглов сказал: «Это не просто выставка, а коммуникационная площадка для общения посетителей, художников, искусствоведов и всех, кто причастен к искусству». Почты России на английском языке. «Санкт-Петербург – это действительно культурная столица, потому что на подобные мероприятия сюда съезжаются коллекционеры и художники со всей нашей страны.

«Арт-галерея 1703» проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади, 1, Санкт-Петербург, Россия, с 16 по 19 июня 2022 года.

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