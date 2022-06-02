Economy

В связи с вторжением России в Украину Мексика заявляет, что перед ней открываются «исторические» экономические возможности

2 июня, 2022
Marfa Fedoroa

Война на Украине в сочетании с перебалансировкой цепочки поставок, вызванной пандемией коронавируса, создает уникальные экономические возможности в Мексике, заявили специалисты энергетической отрасли, выступая в среду на Саммите по газу Мексики в Сан-Антонио, штат Техас.

«Это историческая возможность», — сказал Франсиско Акунья, председатель Комиссии штата Сонора по устойчивому развитию. Но он сказал: «Это открытие не будет длиться вечно». Возможность, по словам Акуни, была в ближайшие полтора года.

Исполнительный директор сказал, что в Соноре разрабатываются проекты, и что природный газ является важной частью конкурентоспособности. Сонора является домом для запланированного проекта монетизации Mexico Pacific Limited (MPL), предназначенного для Порто-Либертад. «Все экономически развитые регионы Мексики имеют доступ к природному газу», — сказал он.

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По словам Альфонсо Мартина, директора по сырьевым товарам Bank of America Merrill Lynch, природный газ остается самой дешевой энергетической молекулой в мире, даже по цене 9,00 долл./млн БТЕ. Это «создает много возможностей» для Мексики. «Все растут, все строят», — сказал он в Монтеррее, в Нуэво-Леоне.

Производство было названо «Королевским двигателем роста в Мексике». Производство является энергоемким и использует природный газ через границы. Он сослался на отрасли промышленности в Европе, где цены на природный газ в несколько раз выше, чем в Мексике.

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Участники выразили необходимость разработки ресурсов природного газа Мексики, особенно ее нетрадиционных месторождений на севере. Мексика импортирует до 90% потребляемого природного газа.

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67% газа, импортируемого Мексикой, проходит через ее штат, сказала Фернанда Алеман Алкосер, руководитель проектов Tamaulipas Energy. По ее словам, природный газ создает рабочие места, и «от развития газовой инфраструктуры не было никаких негативных последствий — как раз наоборот».

Но она сказала, что прошлогодний зимний шторм Юрий «обнажил нашу слабость». Мексика «потребляет газ, который находится у нас под землей… Природный газ касается национальной безопасности, и нам нужно уделять ему внимание».

Алеман сослался на нетрадиционный раунд 3.3, который отменил правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

«Природный газ позволяет нам расти. Мы наблюдаем экономическое развитие в стране. Мы убеждены, что природный газ является топливом для энергетического перехода», — заявила глава Комиссии по энергетике Тамаулипаса Анотониита Гомес.

топливо будущего

Спрос на природный газ растет примерно на 3% каждый год, сказал Гомес, и «обеспокоенность заключается в том, что нет политики запуска новых раундов. Нам нужно вернуться к этому. Нам также нужен природный газ для получения водорода».

Гомес сослался на планы Федеральной комиссии по электричеству (CFE) построить шесть электростанций с комбинированным циклом мощностью 4 гигаватт. Помимо экспортных заводов, нам нужен природный газ. Это нужно стране».

Тамаулипас ​​включает в себя большую часть бассейна Бургос, который является крупнейшим бассейном добычи природного газа в Мексике, не связанным с добычей нефти, то есть попутного газа.

Бургос является южным продолжением бассейна Уэст-Бэй в Техасе, который включает сланцевый сланец Игл-Форд, Управление энергетической информации США (EIA). Он сказал В 2017 г. «Высокий уровень производства» в Игл-Форд «может указывать на аналогичный уровень производства в регионе бассейна Бургос».

«Представьте себе дефицит, который мы ощущали, у нас есть один из самых больших ресурсов природного газа, и мы не смогли его получить», — сказал Гомес о Winter Storm Uri.

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Дункан Вуд из аналитического центра Wilson Center в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал, что, несмотря на институциональный упадок, энергетический сектор «выживет» при нынешней администрации Мексики. Он сказал, что долгосрочные перспективы, демография, экономика и преимущества цепочки поставок Мексики по-прежнему дают ей преимущество в конкурентной борьбе.

«Сейчас речь идет об обеспечении стабильных поставок нефти и газа на мировые рынки, но мы еще не достигли этого», — сказал Вуд. «После Украины внимание к дружелюбным и безопасным производителям будет только расти. У Мексики есть потенциал», — сказал он.

Вуд сказал, что плоды энергетической реформы проявились в увеличении производства в частном секторе. Но, глядя на мир после ухода Лопеса Обрадора, сказал он, «трудной задачей будет восстановление институтов».

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