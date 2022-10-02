В связи с тем, что все больше мужчин бегут, Россия открывает призывные пункты на границе

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Российские власти открывают больше военных призывных пунктов вблизи границ России, явно пытаясь перехватить некоторых российских мужчин боеспособного возраста, пытающихся бежать из страны по суше, чтобы избежать призыва воевать на Украине.

Новый офис открылся на пункте пропуска «Озенки» в Саратовской области на границе России с Казахстаном, сообщили в четверг региональные власти. Еще один вербовочный пункт был установлен на переходе в Астраханской области, также на границе с Казахстаном.

Ранее на этой неделе рядом с пограничным переходом Верхний Ларс с Грузией на юге России и возле контрольно-пропускного пункта Торвянка на границе России с Финляндией были созданы временные российские пилотные офисы. Российские официальные лица заявили, что они доставят уведомления о повестке всем имеющим на это право мужчинам, пытающимся покинуть страну.

Более 194 000 граждан России бежали в соседние Грузию, Казахстан и Финляндию — часто на машине, велосипеде или пешком — с тех пор, как президент России Владимир Путин объявил на прошлой неделе о частичной мобилизации резервистов. В России подавляющее большинство мужчин в возрасте до 65 лет числятся резервистами.

Кремль заявил, что планирует вызвать около 300 000 человек, но российские СМИ сообщили, что это число может достигать 1,2 миллиона человек, что российские официальные лица опровергли.

Минобороны России пообещало набирать только тех, кто имеет боевой или служебный опыт, но, по сообщениям многочисленных СМИ и правозащитников, задержаны и мужчины, не соответствующие критериям.

Официальный указ о мобилизации, который Путин подписал на прошлой неделе, краток и расплывчат и вызывает опасения относительно более широкого проекта.

Очевидно, пытаясь успокоить население, Путин заявил в четверг в Совете безопасности России, что при мобилизации были допущены ошибки. Он сказал, что русских мужчин, ошибочно призванных на службу, нужно отправить домой, а на службу призвать резервистов с соответствующей подготовкой и соответствующими специальностями.

«С каждым случаем нужно разбираться самостоятельно, но если есть ошибка, повторяю, ее надо исправлять. Путин подчеркнул необходимость вернуть тех, кто был призван без уважительной причины.

Исход российских мужчин — в одиночку или с семьей или друзьями — начался 21 сентября, вскоре после обращения Путина к нации, и продолжается всю эту неделю. Авиабилеты в зарубежные направления были распроданы еще несколько дней назад, причем по беспрецедентно высоким ценам.

На дорогах к границам России образовались длинные очереди из автомобилей. Российские власти пытались остановить отток, возвращая некоторых мужчин обратно на границу, выступая за закон о мобилизации или организуя вербовочные пункты на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

Автобусные станции в Самаре и Тольятти, двух крупных российских городах Самарской области, в четверг приостановили движение в Уральск, приграничный город в Казахстане.

Финляндия объявила, что с пятницы откажет во въезде гражданам России по туристическим визам. За исключением Норвегии, у которой есть только один пограничный переход с Россией, Финляндия предоставила последний легкодоступный наземный маршрут в Европу для владельцев виз европейско-российской Шенгенской зоны. В последние дни скандинавская страна приняла десятки тысяч человек, спасающихся от военного отзыва.