В связи с тем, что Россия не допущена к чемпионату мира, болельщики болеют за сербских «братьев».

В оживленном московском пабе футбольные болельщики в красно-бело-синих приклеены к экранам телевизоров, пока команды выстраиваются в очередь под гимны перед матчем чемпионата мира.

Но на этот раз цвета не представляют российский флаг.

Страна, принимавшая чемпионат мира по футболу в 2018 году, в этом году была отстранена ФИФА от участия в международных футбольных соревнованиях в ответ на ввод войск Москвы в Украину.

А в связи с отсутствием сборной России на турнире в Катаре ее болельщики пришли поддержать союзника Москвы Сербию.

«Мы всегда их поддерживали и будем поддерживать: я думаю, что сербы — братский народ», — сказал AFP директор компании по производству холодильного оборудования Кирилл Гнивочев в таверне в центре Москвы.

Гневочев пришел со своими друзьями в четверг, чтобы поболеть за сборную Сербии по прозвищу «Орлови» (Орлы) в первом матче группового этапа против Бразилии, в котором Сербия проиграла со счетом 2:0.

Их следующий матч против Камеруна в понедельник.

В то время как европейские соседи Сербии ввели санкции против России за нападение на Украину, исторически близкие отношения между Белградом и Москвой практически не пострадали.

И в этом московском кабаке, необычайно многолюдном в будние дни, борьба на Украине кажется далекой.

Молодые женщины приветствуют сербский флаг, нарисованный трафаретом на их щеках, в то время как другие болельщики обсуждают матч за холодной пинтой пива, а два букмекера проходят через столы, собирая ставки.

«Я ставлю на Бразилию, но поддерживаю Сербию», — с улыбкой сказал AFP 34-летний профессиональный игрок в покер Роман Маршак.

«Если выиграет Бразилия, я выиграю деньги. Если выиграет Сербия, я буду счастлив!»

Между тем, бармен Роман Янчинский доволен такой толпой по четвергам.

«Благодаря Сербии сегодня у нас аншлаг», — сказал 41-летний футболист.

Согласно опросу, проведенному российским спортивным новостным сайтом «Чемпионат» в середине ноября, Сербия является фаворитом среди российских болельщиков во время чемпионата мира.

В отсутствие сборной России российские спортивные комментаторы вместо этого обсудили выступление сербских нападающих Душана Влаховича и Александра Митровича.

«Удачи на чемпионате мира! Верим в ваш успех, братья!» Об этом говорится в сообщении сборной России в социальных сетях на сербском языке.

К хору сторонников присоединилось российское агентство культурных обменов Россотрудничество, которое заявило в своем заявлении: «Те же цвета, та же вера. Идите к нам! Идите к сербам!»

Но, несмотря на энтузиазм Сербии, отсутствие России является напоминанием о том, насколько изолированной стала страна всего через четыре года после того, как футбольные болельщики со всего мира приняли ее в качестве принимающей стороны чемпионата мира.

Маршак сожалеет, что не может легко выезжать за границу после того, как большинство европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, многие авиакомпании прекратили полеты в Россию и поставили под сомнение будущее российского футбола после отъезда легионеров.

«Возможно, это пойдет на пользу молодым российским талантам. Но никто в Европе не захочет их вербовать в этом контексте», — сказал он.

К русским относятся как к изгоям в дипломатической и спортивной сфере, но они могут рассчитывать на солидарность Сербии.

Чемпионы сербского футбола «Црвена Звезда» недавно посетили Россию, где 22 ноября сыграли товарищеский матч против «Зенита» из Санкт-Петербурга, уступив 3:1.

В день матча российские болельщики развернули сербский флаг, прикрепленный к российскому флагу длиной несколько сотен метров, и пронесли его по улицам второго по величине города России.

Однако в стране, где футбол является одним из самых популярных видов спорта, отсутствие России на чемпионате мира болезненно.

«Последствия политики не должны влиять на спорт», — сказал AFP в пабе 18-летний Глеб, студент-гуманитарий.

Маршак сравнивает ситуацию в России с Югославией, которая была исключена из чемпионата Европы 1992 года и чемпионата мира 1994 года из-за войны на Балканах, но позже была восстановлена.

— Мы тоже вернемся, — сказал Маршак.

«Но пока сохраняется нынешняя политическая ситуация, ничего не изменится. Сегодня спорт и политику нельзя разделять».