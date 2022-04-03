В сети появилось неизданное демо Gex

Похоже, в сети появилась необъявленная демоверсия Gex Jr.

Добавлено короткое демо, размещенное на YouTube пользователем justz00t Архив.org Пользователь, который нашел нерекламируемую игру на старом CD-R.

По словам пользователя, разместившего демо на сайте архива, найденный компакт-диск датирован 25 января 2001 года.

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В демоверсии Гекс-младший рассказывает об отсылках к популярной культуре так же, как и в основной серии. Фразу «Я твой отец, Люк» можно услышать за несколько секунд — фальшивая цитата из «Звездных войн. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».

в конце прошлого года, Сквер Эникс Он закрепил права на платформы 1990-х годов на европейской земле, хотя пока из этого приобретения ничего не вышло.

First Gex — это игра-платформер, разработанная Кристальная динамика. Первоначально он был выпущен для 3DO в 1995 году; игровые порты Игровая приставка И Сега Позднее Saturn был разработан компанией Beam Software. ПК Версия, лицензированная Майкрософт Он был выпущен для операционной системы Microsoft Windows.

Последняя игра в серии, Гекс: геккон глубокого укрытия Она была выпущена для PlayStation в 1999 году.

Если история в этой просочившейся демоверсии верна, это может указывать на то, что Гекс-младший должен был стать продолжением сериала с новой, уменьшенной версией Гекса.

Однако к январю 2001 г. приставка 2 Она уже набирает обороты, поэтому вполне возможно, что Square приостановила разработку платформы из-за ее статуса игры для PS1.

В 2015 году Square запустила платформу Square Enix Collective, которая позволила бы независимым разработчикам демонстрировать игры компании с использованием некоторых франшиз Square, включая Gex.

Неясно, работает ли программа до сих пор, однако до сих пор ни одна игра Gex не появилась.