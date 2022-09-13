В следующем выпуске State of Play от Sony будут представлены 10 игр для PS4, PS5 и PS VR2.

В понедельник компания объявила через Twitter, что предстоящее предварительное мероприятие Sony State of Play состоится во вторник, 13 сентября, в 18:00 по восточному времени. «Мы будем получать отличные обновления от наших японских партнеров и замечательных разработчиков со всего мира», — отметила Sony в последующем твите. «Ожидайте около 20 минут на следующие 10 матчей».
Никаких дополнительных подробностей относительно игр, которые будут показаны, не было дано, но Sony неоднократно фокусировалась на играх для PS VR2 в течение последних двух событий и, похоже, намерена заинтересовать обоих. Почти двадцать «главных» титулов — в том числе из Между нами И горизонт Perks — будет выпущен вместе с наушниками следующего поколения.
Состояние игры начнется в прямом эфире на устройствах PlayStation. дергаться И YouTube каналы. У любителей игр завтра будет свидание, как следует сегодня днем Следующий поток Nintendoчто происходит во вторник утром, в 10:00 по восточному времени.
Все продукты, рекомендованные Engadget, отбираются нашей редакционной командой независимо от материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получить партнерскую комиссию. Все цены актуальны на момент публикации.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».